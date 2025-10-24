Amazon Prime Gaming artık yeni adıyla Amazon Luna oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.10.2025
Amazon oyun akış hizmeti olarak Luna'ya geçmişti. Artık Prime Gaming de Amazon Luna olarak adlandırılacak.

Amazon Prime Gaming hizmetinin adı güncellendi. Buna göre artık Amazon Luna olarak adlandırılacak oyun hizmetin yalnızca ismi değil sunduğu olanaklar da değişti. Bulut tabanlı hizmet üzerinden daha fazla oyuna ulaşmak isteyen kişiler ayda 9.99 dolar ödeme yapması gerekiyor. 

Luna Premium aboneliğinde yüksek bütçeli popüler oyunlar da yer alıyor. 

Sitesini de güncelleyen Amazon, burada Prime üyelerinin Amazon Luna'ya erişimi olduğunu belirtiyor.

Çok oyunculu oyunlardan oluşan bir koleksiyon olan GameNight, aile üyelerini ve arkadaşları oturma odasında bir araya getirmek için özel olarak tasarlandı.

Prime üyeleri Luna ile aylık PC oyunlarından oluşan bir seçkiden yararlanmaya devam edebilir.

