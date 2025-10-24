Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzaylı arayışında umut vaat eden "Süper Dünya" keşfedildi

24.10.2025 18:04:00
20 ışık yılından daha az mesafedeki "Süper Dünya"yı yakında doğrudan görüntüleyebileceğiz.

Araştırmacılar, yeni keşfedilen bir "Süper Dünya"nın nihayet uzaylı yaşamına dair kanıt elde etmemizi sağlayabileceğini söylüyor.

GJ 251 c diye adlandırılan, 20 ışık yılından daha kısa mesafedeki gezegenin, bizimki gibi kayalık ancak çok daha büyük gezegenleri içeren "Süper Dünya" grubunda yer aldığı düşünülüyor. Bu gezegenlerin, evrende uzaylı yaşamı bulma ihtimalimizin en yüksek olduğu gökcisimleri olduğu tahmin ediliyor.

Dahası "Goldilocks Bölgesi"nde yer alan GJ 251 c, Güneş'ine ne çok yakın ne de çok uzak olduğu için yüzeyinde sıvı su barındırabilir. Bilim insanları bu hassas noktadaki diğer gezegenleri arayan Habitable-Zone Planet Finder (Yaşanabilir Bölgedeki Gezegen Kaşifi) araştırmasında gezegeni tespit etti.

Independent Türkçe'deki çalışmadaki araştırmacılar, gezegenin uzaylı yaşam arayışında bulduğumuz en heyecan verici olasılıklardan biri olabileceğine inanıyor.

ÇOK DAHA BÜYÜK KÜTLELİ BİR BAŞKA GEZEGENİN VARLIĞINA İŞARET ETTİ

Bilim insanları bu gezegeni, çok çeşitli teleskoplardan toplanan 20 yılı aşkın veriyi kullanarak ve gezegenin ana yıldızının "yalpalama" hareketini arayarak saptadı. Bu hafif hareket, yörüngedeki bir gezegenin yerçekiminden kaynaklanıyor.

İlk olarak verileri, o sistemde yer aldığını zaten bildikleri GJ 251 b adlı gezegeni daha iyi anlamak için kullandılar. Ancak daha detaylı incelemeler, bu yıldız sisteminde çok daha büyük kütleli başka bir gezegenin varlığına işaret ederken, daha sonra orada olduğu doğrulandı.

Araştırmacılar gezegeni doğrudan gözlemleyemiyor. Ancak gelecekteki teleskopların, bu dünyayı doğrudan görebilmesi için için yeterli güç sağlayacağını umuyorlar.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden yeni makalenin ortak yazarı Suvrath Mahadevan, "GJ 251 c'de atmosfer veya yaşam olduğunu henüz doğrulayamasak da gezegen gelecekteki keşifler için umut verici bir hedef teşkil ediyor" diyor.

Heyecan verici bir keşif yaptık ancak bu gezegen hakkında öğrenilecek daha çok şey var.

Çalışma, The Astronomical Journal'da yayınlanan "Discovery of a nearby Habitable Zone Super-Earth Candidate Amenable to Direct Imaging" (Doğrudan Görüntülemeye Uygun Yaşanabilir Bölgedeki Yakın Bir Süper Dünya Adayının Keşfi) adlı yeni bir makalede anlatılıyor.

