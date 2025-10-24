Microsoft, Copilot'un yeni yüzü Mico'yu tanıttı

Yapay zekayı uygulamalarına entegre etme konusunda çalışmalarını devam ettiren Microsoft, Copilot için bir duyuru gerçekleştirdi. Kullanıcılar, sesli komutu kullanırken onlara yardımcı olacak Mico, Microsoft Office'in asistanı Clippy'nin daha gelişmiş bir versiyonu.

Copilot'un yeni yüzü olarak tanıtılan Mico, özelleştirilebilir görsel bir karakter olarak tasarlanmış. Uçan ve şekil değiştirebilen bir bulut gibi duran Mico, yuvarlak hatlarıyla daha samimi ve sevimli görünmesi için tasarlanmış.

Bu karakterin eklenmesindeki amaç ise yapay zekaya bir yüz kazandırmak.

Kullanıcıların isteklerine göre kapatılıp açılabilecek bu karakter ABD başta olmak üzere Kanada'da ve Birleşik Krallık'ta kullanıma açıldı.