Amazon Prime Gaming için 9 oyun ücretsiz oldu

Amazon'un Prime Gaming'inde 9 oyun kısa bir süreliğine ücretsiz hale geldi.

Amazon Prime Gaming için 9 oyun ücretsiz oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 02:04

Amazon Prime Gaming için 9 oyun kısa süreliğine ücretsiz hale geliyor. Normalde fiyatları 8 bin 675 TL olan oyunlar, ücretsiz olarak oynanacak. Ücretsiz olan oyunların listesi ise şu şekilde:

  • The Outer Worlds 
  • Necromunda: Hired Gun
  • Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition 
  • Warhammer 40,000: Space Marine 
  • Spelunky 
  • Warhammer 40,000: Dawn of War 
  • Baldur's Gate: Enhanced Edition 
  • Baldur's Gate II: Enhanced Edition
  • Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Amazon Prime Gaming'in aralık ayı boyunca sunduğu diğer oyunlar:

Star Wars Bounty Hunter    
Tomb Raider: Underworld    
Overcooked! 2    
Call of Juarez: Gunslinger    
DREDGE    
Quake II    
Disney•Pixar WALL-E     
Planet of Lana    
Hero's Hour    
The Coma: Recut    
Electrician Simulator    
 ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition    
Nine Witches: Family Disruption    
Predator: Hunting Grounds    
Aces of the Luftwaffe - Squadron Extended Edition    
Simulakros     
Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition    
The Town of Light

Etiketler: #Amazon Prime Gaming

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