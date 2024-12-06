Amazon Prime Gaming için 9 oyun ücretsiz oldu
Amazon'un Prime Gaming'inde 9 oyun kısa bir süreliğine ücretsiz hale geldi.
Amazon Prime Gaming için 9 oyun kısa süreliğine ücretsiz hale geliyor. Normalde fiyatları 8 bin 675 TL olan oyunlar, ücretsiz olarak oynanacak. Ücretsiz olan oyunların listesi ise şu şekilde:
- The Outer Worlds
- Necromunda: Hired Gun
- Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition
- Warhammer 40,000: Space Marine
- Spelunky
- Warhammer 40,000: Dawn of War
- Baldur's Gate: Enhanced Edition
- Baldur's Gate II: Enhanced Edition
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition
Amazon Prime Gaming'in aralık ayı boyunca sunduğu diğer oyunlar:
|Star Wars Bounty Hunter
|Tomb Raider: Underworld
|Overcooked! 2
|Call of Juarez: Gunslinger
|DREDGE
|Quake II
|Disney•Pixar WALL-E
|Planet of Lana
|Hero's Hour
|The Coma: Recut
|Electrician Simulator
|ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition
|Nine Witches: Family Disruption
|Predator: Hunting Grounds
|Aces of the Luftwaffe - Squadron Extended Edition
|Simulakros
|Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition
|The Town of Light
Etiketler: #Amazon Prime Gaming
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