Amazon Prime Gaming için 9 oyun ücretsiz oldu

Yayınlanma: 06.12.2024 - 02:04

Güncelleme: 06.12.2024 - 02:06

Amazon Prime Gaming için 9 oyun kısa süreliğine ücretsiz hale geliyor. Normalde fiyatları 8 bin 675 TL olan oyunlar, ücretsiz olarak oynanacak. Ücretsiz olan oyunların listesi ise şu şekilde:

The Outer Worlds

Necromunda: Hired Gun

Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition

Warhammer 40,000: Space Marine

Spelunky

Warhammer 40,000: Dawn of War

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Amazon Prime Gaming'in aralık ayı boyunca sunduğu diğer oyunlar: