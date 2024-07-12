Amazon Prime Gaming üç yeni oyun veriyor
Amazon Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak bazı oyunlar var. İşte verilecek üç yeni oyun:
Amazon, Prime Day'e özel olarak Prime Gaming kullanıcıları için Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration olmak üzere 3 yeni oyunu hediye ediyor.
AMAZON PRIME GAMING YENİ OYUNLAR VERİYOR
Oyunları almak için 16 Temmuz 22.00'nin beklenmesi gerekiyor. Oyunseverlerin 48 saati olacak. Tüm oyunlar aynı zamanda Epic Games'ten sunuluyor.
Prime Gaming Temmuz oyunları ise şunlar:
Deceive Inc.
Tearstone: Thieves of the Heart
The Invisible Hand
Forager
Card Shark
Heaven Dust 2
Soulstice
Wall World
Hitman Absolution
Call of Juarez: Bound in Blood
Call of Juarez
STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords
Alex Kidd in Miracle World DX
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
Samurai Bringer
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