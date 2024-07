Amazon Prime Gaming üç yeni oyun veriyor

Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:42

Güncelleme: 12.07.2024 - 13:42

Amazon, Prime Day'e özel olarak Prime Gaming kullanıcıları için Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration olmak üzere 3 yeni oyunu hediye ediyor.

AMAZON PRIME GAMING YENİ OYUNLAR VERİYOR

Oyunları almak için 16 Temmuz 22.00'nin beklenmesi gerekiyor. Oyunseverlerin 48 saati olacak. Tüm oyunlar aynı zamanda Epic Games'ten sunuluyor.

Prime Gaming Temmuz oyunları ise şunlar:

Deceive Inc.

Tearstone: Thieves of the Heart

The Invisible Hand

Forager

Card Shark

Heaven Dust 2

Soulstice

Wall World

Hitman Absolution

Call of Juarez: Bound in Blood

Call of Juarez

STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords

Alex Kidd in Miracle World DX

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Samurai Bringer