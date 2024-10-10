Amazon Prime Gaming ekim oyunları hangileri oldu?

Amazon Prime Gaming kullanıcılarına ekim ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunlar belli oldu.

Amazon Prime Gaming ekim oyunları hangileri oldu?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:09

Ekim ayında Prime Gaming kütüphanesine 6 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. PlayStation Plus için sunulacak oyunların bir kısmının açıklanması gibi Prime Gaming için sunulacak oyunların da bir kısmı paylaşıldı. 

PRIME GAMING'E EKİM AYINDA EKLENECEK OYUNLARIN LİSTESİ

Amazon'un oyun servisi Prime Gaming için her ay yeni oyunlar kütüphaneye ekleniyor. Buna göre ekim ayında 6 farklı oyun kullanıcılara sunulacak. 

  1. Tomb Raider: Legend
  2. Spirit of the North 
  3. No Straight Roads
  4. The Eternal Cylinder
  5. SCARF
  6. Hive Jump 2: Survivors

Etiketler: #Amazon Prime Gaming

İlgili Haberler

PlayStation Plus Extra ve Premium için eklenecek oyunlar

PlayStation Plus Extra ve Premium için eklenecek oyunlar
Yeni çıkacak PlayStation oyunları neler? 100'e yakın oyun geliyor

Yeni çıkacak PlayStation oyunları neler? 100'e yakın oyun geliyor
Epic Games her hafta ücretsiz mobil oyun vermeye başlayacak

Epic Games her hafta ücretsiz mobil oyun vermeye başlayacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler