Amazon Prime Gaming ekim oyunları hangileri oldu?
Amazon Prime Gaming kullanıcılarına ekim ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunlar belli oldu.
Ekim ayında Prime Gaming kütüphanesine 6 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. PlayStation Plus için sunulacak oyunların bir kısmının açıklanması gibi Prime Gaming için sunulacak oyunların da bir kısmı paylaşıldı.
PRIME GAMING'E EKİM AYINDA EKLENECEK OYUNLARIN LİSTESİ
Amazon'un oyun servisi Prime Gaming için her ay yeni oyunlar kütüphaneye ekleniyor. Buna göre ekim ayında 6 farklı oyun kullanıcılara sunulacak.
- Tomb Raider: Legend
- Spirit of the North
- No Straight Roads
- The Eternal Cylinder
- SCARF
- Hive Jump 2: Survivors
Etiketler: #Amazon Prime Gaming
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