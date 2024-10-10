Amazon Prime Gaming ekim oyunları hangileri oldu?

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:09

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:09

Ekim ayında Prime Gaming kütüphanesine 6 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. PlayStation Plus için sunulacak oyunların bir kısmının açıklanması gibi Prime Gaming için sunulacak oyunların da bir kısmı paylaşıldı.

PRIME GAMING'E EKİM AYINDA EKLENECEK OYUNLARIN LİSTESİ

Amazon'un oyun servisi Prime Gaming için her ay yeni oyunlar kütüphaneye ekleniyor. Buna göre ekim ayında 6 farklı oyun kullanıcılara sunulacak.