Amazon'dan 'Android' kararı: Kısıtlama getirildi

05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:37

Apple ve Google, App Store ve Play Store üzerinden yapılan uygulama içi satın alımlarda geliştiriciden yüzde 30 pay alıyor. E-ticaret devi Amazon, geçen sene Apple’a komisyon ödememek için iOS uygulamasında e-kitap ve benzeri dijital içerikleri satmaktan vazgeçmişti.

Şirket aynı kararı Android‘te de uygulamaya başladı.

ShiftDelete'in BBC’nin haberinden aktardığına göre; Google Play Store’daki “Amazon Shopping” uygulamasında e-kitap başta olmak üzere tüm dijital içerik satın alımları durduruldu. Bu kararın, Amazon’un dijital satışlardan elde ettiği gelirleri olumsuz etkileyebileceği tartışılıyor.

ARTIK AMAZON WEB SİTESİNE YÖNLENDİRECEK

E-kitap satın almak isteyenler artık Amazon Kindle kullanmak zorunda. Amazon’un sattığı diğer dijital içerikleri satın almak ve indirmek isteyenler ise amazon.com’a yönlendirilecekler. Şirket, mobil uygulamasından video ve müzik oynatmaya izin veriyor ancak yakında bu özelliğin de kaldırılması mümkün.

Amazon, 2022’nin ilk çeyreğini kapsayan mali durum raporunda, toplam 3,84 milyar dolar, hisse başına 7,56 dolar zarar ettiğini bildirdi. 2021’in ilk çeyreğinde ise 8,1 milyar dolarlık kar açıklamıştı. Firma ikinci çeyrekte net satışlarının 116-121 milyar dolar arasında olmasını beklerken; analistler 125.5 milyar dolar bekliyorlar.

VISA İLE ANLAŞMAZLIK YAŞAMIŞTI



Bu arada Amazon sadece uygulama mağazalarına komisyon ödemekten kaçınmıyor. Geçen kasım ayında, popüler finansal hizmet sağlayıcısı Visa ile işlem ücretleri konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle İngiltere’de kredi kartlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Ocak ayında ise bu kararından vazgeçti.

Oyun devi Epic Games de teknoloji şirketlerinin yüzde 30 komisyon alma politikasından muzdarip. İki yıl önce, Fortnite’ta kendi ödeme altyapısını hayata geçirerek Google ve Apple’a pay ödemekten kaçınmaya çalışmıştı. Ancak bu hamlesi ters tepti ve Fortnite, App Store ve Google Play Store mağazalarından kaldırıldı.