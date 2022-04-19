İşçi haklı bulundu: Mahkemeden 'Amazon' kararı
Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un, iki yıl önce işten kovduğu işçi için yürütülen davada mahkeme, kararı açıkladı. Şirketin yasadışı bir şekilde işten atma girişiminde bulunduğunu kararlaştıran mahkeme, Amazon'u suçlu buldu.
E-ticaret, bulut bilişim, dijital akış ve yapay zeka gibi birçok alanda çalışmalarını yürüterek dünyanın en büyük şirketlerinden birisi haline gelen Amazon, son dönemde başarılarının yanı sıra skandallarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.
İŞÇİYİ YENİDEN GÖREVE GETİRECEK
ShiftDelete'in haberine göre; 6 Nisan 2020’de JFK8 olarak bilinen Amazon tesisinde bir protesto gerçekleşmişti. Bir işçi, Staten Island’daki bu depodaki güvenlik protestolarına katıldığı için şirket tarafından görevine son verilmişti. O günden beri süren mahkeme koşuşturması nihayet sonlandı.
Gerald Bryson adındaki bir çalışan, o dönem henüz yeni patlak veren koronavirüs ile ilgili Amazon’un çalışanları yeterince korumadığı için depoyu kapatması gerektiğini söylemişti. Bu protestolu söylem, onun işten atılmasına neden oldu.
MAHKEME AMAZON'U SUÇLU BULDU
Amazon, işçinin bu protestosunda ağır küfürlere başvurduğunu ve “küfürlü, kaba veya taciz edici dil” kapsamında işine son verildiğini savunmuştu. Daha sonra iki yıl süren davanın ardından mahkeme kararını bugün açıkladı.
Yasadışı bir şekilde işten atma girişiminde bulunduğunu kararlaştıran mahkeme, Amazon’u suçlu buldu.
Mahkemenin kararına göre Gerald Bryson, eski görevine tekrar dönerek çalışma hayatına devam edecek. Öte yandan bu süre zarfında yaşadığı kaybın giderilmesi için de çalışmadığı dönemin parası kendisine Amazon tarafından iade edilecek.
Yaşananların ardından Amazon, sözcü Kelly Nantel’in APNews’e verdiği demeçte karara itiraz edeceğini söyledi.
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