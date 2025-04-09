Amazon'dan ses odaklı yeni yapay zeka modeli

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:39

Güncelleme: 09.04.2025 - 09:39

Amazon'un platformu Bedrock üzerinden kullanıma sunulan Nova Sonic, gelişmiş ses işleme ve doğal konuşma üretebiliyor olmasıyla öne çıkıyor.

Ses odaklı yapay zeka tarafında daha çok çevirileri görüyorduk. YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlarda yapay zeka yardımıyla tek tük karşılaştığımız bu tarz modeller istenildiği gibi 'doğal konuşma üretemiyor'.

Alexa Plus'a da güç veren bu model, insan konuşmalarına odaklanmasıyla diğer benzer yapay zekalardan ayrılıyor.

Amazon daha önce video odaklı Nova Reel için yeni bir güncelleme sunmuştu.