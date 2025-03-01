Amazon Prime Gaming ile 5 oyun ücretsiz olarak veriliyor

Amazon Prime Gaming kapsamında toplamda 1.669 TL olan oyunlar ücretsiz olarak veriliyor.

Amazon Prime Gaming ile 5 oyun ücretsiz olarak veriliyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 01:48

Amazon Prime Gaming kapsamında bu ay başında 20 oyun verilmişti. Mart ayına girilmişken, Amazon yeni bir sürpriz yaptı ve 5 oyun daha verdi. Toplam değeri 1.669 TL olan oyunlar arasında eski olsalar da zamanında sevilen oyunlar da bulunuyor. 

AMAZON PRIME GAMING KAPSAMINDA VERİLEN OYUNLAR

Diğer platformlar kadar çok aktif oyuncusu bulunmasa da Amazon Prime Gaming de ücretsiz verdiği oyunlar ile oyuncuları platforma çekiyor.

Ücretsiz olarak platformda verilen oyunlar ise şu şekilde açıklandı:

  • Deus Ex: Human Revolution — Director’s Cut 
  • Night Reverie 
  • Sine Mora EX 
  • Redemption Reapers
  • Yes, Your Grace 

Listelenen oyunlar, Amazonun internet sitesindeki Ücretsiz Oyunlar sekmesinden alınabilecek. Oyunlar Prime Gaming üyesi olanlar için Epic Games ve Amazon Games App platformları üzerinden oyunanabilecek.


Etiketler: #Amazon Prime Gaming #Amazon Prime Gaming 2025

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