Amazon Prime Gaming ile 5 oyun ücretsiz olarak veriliyor

Yayınlanma: 01.03.2025 - 01:48

Güncelleme: 01.03.2025 - 01:48

Amazon Prime Gaming kapsamında bu ay başında 20 oyun verilmişti. Mart ayına girilmişken, Amazon yeni bir sürpriz yaptı ve 5 oyun daha verdi. Toplam değeri 1.669 TL olan oyunlar arasında eski olsalar da zamanında sevilen oyunlar da bulunuyor.

AMAZON PRIME GAMING KAPSAMINDA VERİLEN OYUNLAR

Diğer platformlar kadar çok aktif oyuncusu bulunmasa da Amazon Prime Gaming de ücretsiz verdiği oyunlar ile oyuncuları platforma çekiyor.

Ücretsiz olarak platformda verilen oyunlar ise şu şekilde açıklandı:

Deus Ex: Human Revolution — Director’s Cut

Night Reverie

Sine Mora EX

Redemption Reapers

Yes, Your Grace

Listelenen oyunlar, Amazonun internet sitesindeki Ücretsiz Oyunlar sekmesinden alınabilecek. Oyunlar Prime Gaming üyesi olanlar için Epic Games ve Amazon Games App platformları üzerinden oyunanabilecek.