Amazon, ilk kuantum bilgi işlem çipini duyurdu

Yayınlanma: 27.02.2025 - 20:29

Güncelleme: 27.02.2025 - 20:29

Yeni çipler tanıtılmaya devam ediyor. Bu sefer Amazon tarafından yeni bir çip tanıtıldı. Yeni tanıtılan'Ocelot' çipi, hata düzeltmeyi yüzde 90'a kadar azaltmak ve gerçek dünyadaki kuantum hesaplama uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmak için ölçeklenebilir mimari kullanıyor.

AMAZON YENİ KUANTUM HESAPLAMA ÇİPİNİ DUYURDU

Amazon Web Services (AWS), mevcut yaklaşımlara kıyasla kuantum hata düzeltmesini uygulama maliyetlerini yüzde 90'a kadar azaltabilen yeni bir kuantum hesaplama çipi olan Ocelot'u duyurdu. California Teknoloji Enstitüsündeki AWS Kuantum Hesaplama Merkezi ekibi tarafından geliştirilen Ocelot, geleneksel bilgisayarlarının erişemeyeceği ticari ve bilimsel öneme sahip sorunları çözebilen hata toleranslı kuantum bilgisayarları inşa etme arayışında önemli bir adım olarak tanımlanıyor.

Ekip, Ocelot mimarisi için yeni bir tasarım kullandı, hata düzeltme sıfırdan inşa edildi ve kedi kübiti kullanıldı. Ünlü Schrödinger'in kedisi düşünce deneyinden adını alan kedi kübitleri, belirli hata biçimlerini bastırarak kuantum hata düzeltmesi için gereken kaynakları azaltıyor. Ocelot ile bu yeni yaklaşım sayesinde ilk kez kedi kübiti teknolojisini ve ek kuantum hata düzeltme bileşenlerini, mikroelektronik endüstrisinden ilham alınan süreçler kullanılarak ölçeklenebilir bir şekilde üretilebilen bir mikroçipte birleştirildi.

AWS Quantum Hardware direktörü Oskar Painter:

“Gelecekte, Ocelot mimarisine göre inşa edilen kuantum çipleri, hata düzeltme için gereken kaynak sayısının önemli ölçüde azalması nedeniyle, mevcut yaklaşımların beşte biri kadar düşük bir maliyete sahip olabilir. Somut olarak, bunun pratik bir kuantum bilgisayarına ulaşma zaman çizelgemizi beş yıla kadar hızlandıracağına inanıyoruz.”

Araştırmacıların keşfettiği bulgular Nature dergisinde yayınlandı.