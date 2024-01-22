Amazon'dan ücretli ve daha gelişmiş Alexa Plus yolda

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:46

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:48

Amazon'un akıllı asistanı Alexa için yeni bir versiyon geliyor. Çok daha gelişmiş ve akıllı olacak Alexa Plus, aslında standart asistanın yükseltilmiş ve yapay zeka ile desteklenerek geliştirilmiş bir hali olarak sunulacak.

ÜCRETLİ OLACAK VE DAHA GELİŞMİŞ BİR DENEYİM SUNACAK

Amazon da pek çok teknoloji şirketi gibi üretken yapay zeka tarafına yatırımlarını artırıyor. Alexa için de geliştirme sunmak isteyen şirketin bu projeyi Remarkable Alexa olarak adlandırdığı ve Alexa Plus olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor.

15 binin üzerinde katılımcı ile test edilen asistanın şu anda halen 'geliştirme' aşamasında olduğu söyleniyor. İstenilen noktaya ne zaman geleceği bilinmiyor ancak Alexa Plus'ın kullanıcılara ChaGPT gibi doğal konuşma sunması hedefleniyor.

Haberlere göre bu yeni versiyon 30 Haziran gibi karşımıza çıkabilir ancak Amazon Alexa'nın bu sürümünü en iyi haline getirmek için erteleme yapabilir.