Amazon'un bulut oyun servisi 3 ülkeye daha geliyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon bulut oyun servisini 3 ülkeye daha getirdi. Servis aylık 9,99 Euro'dan satılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 14:37
Amazon'un bulut oyun servisi 3 ülkeye daha geliyor
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Amazon'un bulut tabanlı oyun servisi, Luna, İtalya, Fransa ve İspanya'da kullanıma sunuldu. Hizmet, aylık 9,99 Euro'luk bir ücretle satışa sunuluyor, ancak Prime üyeleri bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. Ancak Amazon Prime üyeleri sadece Fortnite, Trackmania ve birkaç oyunda bulut oyun sisteminden faydalanabiliyor. 

Amazon Luna abonelik sistemi belirli ek abonelik seçenekleri de sunuyor. Bunlar Luna+, Ubisoft+ ve Jackbox Games. 

Luna+: En geniş kütüphane olan Luna+, aksiyon, macera, klasikler ve daha fazla türden oyunlar içeriyor. Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom ve Batman: Arkham Knight gibi oyunlar yer alıyor. Luna+ aboneleri Ubisoft PC oyunları ve Fortnite'a da erişim sağlayabiliyor. 

Ubisoft+: En son çıkan Ubisoft oyunları abonelik paketinde oynayabiliyor. Assassin's Creed Mirage ve yakında çıkacak olan Avatar: Frontiers of Pandora'da sisteme eklenecek.  

Jackbox Games: Sadece Luna'da mevcut olan 4,99 Euro değerindeki Jackbox Games aylık aboneliği, Quiplash, Trivia Murder Party ve Drawful gibi popüler parti oyunlarını içerir.



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