Amazon'un Starlink rakibi uyduları bağlantı sağlamaya başladı
Amazon, uzaydan internet sağlamak için yeni bir proje duyurmuştu. Bu kapsamda ilk test uydularını gönderen şirket, son durumu bildiren bir video gönderdi.
Amazon, Kuiper projesini başlatmıştı. Şirket böylece hem uzaydan internet sağlayacak hem de konu hakkında artık uzmanlaşmış SpaceX'in Starlink uydularına da büyük bir rakip olacaktı. KuiperSat-1 ve KuiperSat-2 uydularını test amaçlı United Launch Alliance(ULA)'ın Atlas V roketini kullanarak alçak dünya yörüngesine gönderdi.
SİSTEM ÜZERİNDEN SORUNSUZ VİDEOLU GÖRÜŞME YAPILABİLDİ
Bu test uydularının çalışıp çalışmadığını paylaşan şirket, bir video ile test uylarının hem sorunsuz çalıştığını hem de sistemle videolu görüşme yapılabildiğini gösterdi.
Amazon bu kapsamda, altı yıl içinde 3 bin 200 uydu fırlatmayı planlıyor.
KuiperSat-1 ve KuiperSat-2, Amazon'un uydularının ilk versiyonları oluyor ve her iki uydunun da görev sonunda yörüngeden çıkarılacağı aktarılıyor.
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