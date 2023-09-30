Kuş gribi ilk kez oraya ulaştı: Bilim insanlarından yeni bir salgın uyarısı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 01:16

Güncelleme: 30.09.2023 - 01:16

Charles Darwin'in, evrim teorisinin simgesi haline gelen Galapagos Adaları ispinozlarını gözlemlemesinden neredeyse 200 yıl sonra, bölgedeki kuşlar, pek çok bilim insanının bir sonraki salgının kaynağı olabileceği konusunda uyardığı kuşların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Galapagos Ulusal Park Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, adalardaki beş ölü kuştan üçünde kuş gribi pozitif çıktı. Bu durum, ölümcül virüsün Takımadalar'a ulaştığı ilk belirgin olaydır.

İki fırkateyn kuşu ve bir kırmızı ayaklı sümsük kuşunun Ekvador ana karasında yapılan testler sonucunda H5N1 nedeniyle öldüğü doğrulandı. Bilim insanlarını endişelendiren bu durum, kuş gribinin 2021'den beri mevsimsel bir endişeden potansiyel bir pandemik yayılmaya geçmesiyle artan bir korku oluşturuyor.

Galapagos Ulusal Parkı tarafından yapılan açıklamada, "İlk etapta incelenen beş örnekten üçünün H5N1 kuş gribi testi pozitif çıktı" ifadelerine yer verildi. Bu durum, özellikle kıyı kuşları ve göçmen kuşlarda yaygın olduğu için bu virüsü kontrol altına almanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Galapagos Adaları'nda %80'i endemik olan kuş türlerinin varlığı, H5N1'in gelişiyle birlikte tüm kuş populasyonlarını büyük bir tehdit altında bırakıyor. Kuş gribi, dünya çapında milyonlarca yabani kuşun yanı sıra deniz aslanları, kokarcalar, vizonlar ve hatta bazı insanlar üzerinde de ölümcül etkiler yaratmıştır.

Virüsün, yoğun tarım ve sürekli mutasyonlar nedeniyle yeni yollarla yayıldığı ve potansiyel bir salgının en olası kaynağı olabileceği konusunda bilim insanlarını alarma geçirdiği biliniyor. Bu salgın, Antarktika ve Avustralya dışındaki yabani kuş populasyonları arasında ilk kez bildirilmiş bir durumdur, bu da kuş gribinin dünya genelinde giderek yayıldığının bir göstergesidir.