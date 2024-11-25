Android 15 için yeni beta güncellemesi yayınlandı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 21:30

Güncelleme: 25.11.2024 - 21:30

Android 15'in tüm kullanıcılara sunulması için daha zaman var ve kararlı sürüm için testler sürüyor. Google, Pixel cihazları için Android QPR1 Beta 3.1 sürümünü kullanıma sundu. Bu sayede büyük güncelleme öncesi gelecek yenilikler kullanıma açılmış oluyor.

ANDROID 15 QPR1 BETA 3.1 GELDİ

Bu yeni sürüm, kararlılık odaklı bazı küçük yenilikler ve hata düzeltmelerini içeriyor.

Değişiklik notlarına göre bazı sorunlara çözümler de geldi. Bunlar arasında medya oynatıcının açılmaması ve NFC ödemelerinin başarısız olması gibi sorunlar vardı. Bunun dışında büyük bir hata güncellemesi sunulmuyor ve bu sürüm Pixel 6, 7, 8 ve Pixel 9 cihazlar ile uyumlu. Android 15 Google'ın Pixel'leri dışında başka markalara da yakında gelecek.