iPhone ve Android arasındaki problemlerden biri çözüldü

Yayınlanma: 10.11.2024 - 06:59

Güncelleme: 10.11.2024 - 06:59

Android ve iOS işletim sistemlerinde pek çok farklılık var ancak farklı işletim sistemlerine sahip kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlar doğru şekilde ulaşmayabiliyordu. The Verge’ün fark ettiğine göre Android cihazlardan iPhone’lara gönderilen mesajlarda yer alan emoji tepkileri iOS 18.1 çalıştıran iPhone'larda artık olması gerektiği gibi mesajın üstünde görünüyor.

iPHONE'LARDA ARTIK DOĞRU GÖRÜNECEK

Daha önce bir Android kullanıcısının iOS cihazından gönderilen bir mesaja reaksiyon verdiği zaman orijinal mesaj kopyalanıyordu ve ve emojinin görüldüğü ayrı bir mesaj satırı oluşuyordu.

Sorun aradan yıllar geçmesinin ardandan tesadüfen iOS 18.1 ile çözülmüş görünüyor.

The Verge editörleri yaptıkları testlerde bu değişikliği fark ettiler. iOS 18.1 çalıştıran iPhone’lar ile birden fazla Android telefon arasında birkaç kısa mesaj ve emoji reaksiyonu veren editörler her iki işletim sisteminde de orijinal mesajla uyumlu mesaj reaksiyonu gördüler.