Google 2024'ün en iyi android uygulama ve oyunlarını açıkladı! işte listede yer alanlar...
Google, 2024 yılının en iyi Android oyun ve uygulamalarını duyurdu. Zirvede hangi uygulama ve oyun var? İşte detaylar...
2024’ün sonlarına yaklaşırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da şirketler “en iyiler” listelerini açıklıyor. Son olarak Google, 2024 yılının en iyi Android uygulamalarını ve oyunlarını duyurdu. Listede kullanıcıların hayatını kolaylaştıran uygulamalardan fantastik dünyalar sunan oyunlara kadar birçok seçenek yer alıyor.
EN İYİ ANDROİD UYGULAMA
Partiful
Kullanıcıların etkinlikler oluşturup bir araya gelerek keyifli zaman geçirmesini sağlayan Partiful, 2024 yılının en iyi uygulaması seçildi. 50 binden fazla indirme sayısına ulaşan uygulama, kullanıcılarından yüksek puan almayı başardı.
EN İYİ ANDROİD OYUN:
AFK Journey
5 milyondan fazla indirme ile 2024 yılının en iyi oyunu seçilen AFK Journey, FARLIGHT Games tarafından geliştirilen fantastik bir RPG. Oyuncuların büyük bir kısmı, oyunun sunduğu hikaye ve oynanış deneyiminden oldukça memnun.
- En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması: Max
- En Eğlenceli: Mila (Camilla Lorentzen)
- Kişisel Gelişim için En İyi: UpStudy – Kamera ile Matematik Çözücü
- Günlük Hayatın Vazgeçilmezi: MacroFactor – Makro Takipçisi
- Gizli Hazine: Timeleft
- Saatler için En İyi: Baby Daybook – Yenidoğan Takipçisi
- Büyük Ekranlar için En İyi: Infinite Painter
- Google TV için En İyi: Peacock TV: Stream TV & Movies
- Arabalar için En İyi: PBS KIDS Video
- 2024’ün Öne Çıkan Android Oyunları
- En İyi Çoklu Cihaz Oyunu: Clash of Clans
- En İyi Çok Oyunculu Oyun: Squad Busters
- Hemen Oyna ve Keyif Al: Eggy Party
- En İyi Bağımsız Oyun: Yes, Your Grace
- En İyi Hikâye: Solo Leveling: Arise
- En İyi Süreklilik Gösteren Oyun: Honkai: Star Rail
- Aileler İçin En İyi: Tab Time World
- Play Pass için En İyi: Kingdom Rush 5: Alliance
- Google Play Games on PC için En İyi: Cookie Run: Tower of Adventures
- 2024’ün En İyi Kitapları ve Romanları
- Favori Fantastik: Dragon Rider – Taran Matharu
- Favori Gerilim: All the Colors of the Dark – Chris Whitaker
- Favori Romantik: House of Flame and Shadow – Sarah J. Maas
- Favori Kurgu: All Fours – Miranda July
- Favori Anı/Memoir: Knife – Salman Rushdie
- Favori Korku: The Eyes Are the Best Part – Monika Kim
- Favori Grafik Roman: Homebody – Theo Parish
- Favori Rahatlatıcı Manga: Breakfast with My Two-Tailed Cat – Ai Shimizu
- Favori İş Kitabı: Teams: Getting Things Done with Others – David Allen ve Edward Lamont
- Favori Kişisel Gelişim: Supercommunicators – Charles Duhigg
- Favori Tarihi Kurgu: James – Percival Everett
Bu yılın kazananları, kullanıcı deneyimi ve topluluk geri bildirimlerine dayalı olarak seçildi. 2024, teknoloji tutkunları için hem eğlenceli hem de yeniliklerle dolu bir yıl olarak öne çıktı.
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