Google 2024'ün en iyi android uygulama ve oyunlarını açıkladı! işte listede yer alanlar...

Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:50

Güncelleme: 19.11.2024 - 09:50

2024’ün sonlarına yaklaşırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da şirketler “en iyiler” listelerini açıklıyor. Son olarak Google, 2024 yılının en iyi Android uygulamalarını ve oyunlarını duyurdu. Listede kullanıcıların hayatını kolaylaştıran uygulamalardan fantastik dünyalar sunan oyunlara kadar birçok seçenek yer alıyor.

EN İYİ ANDROİD UYGULAMA

Partiful

Kullanıcıların etkinlikler oluşturup bir araya gelerek keyifli zaman geçirmesini sağlayan Partiful, 2024 yılının en iyi uygulaması seçildi. 50 binden fazla indirme sayısına ulaşan uygulama, kullanıcılarından yüksek puan almayı başardı.

EN İYİ ANDROİD OYUN:

AFK Journey

5 milyondan fazla indirme ile 2024 yılının en iyi oyunu seçilen AFK Journey, FARLIGHT Games tarafından geliştirilen fantastik bir RPG. Oyuncuların büyük bir kısmı, oyunun sunduğu hikaye ve oynanış deneyiminden oldukça memnun.

En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması: Max

En Eğlenceli: Mila (Camilla Lorentzen)

Kişisel Gelişim için En İyi: UpStudy – Kamera ile Matematik Çözücü

Günlük Hayatın Vazgeçilmezi: MacroFactor – Makro Takipçisi

Gizli Hazine: Timeleft

Saatler için En İyi: Baby Daybook – Yenidoğan Takipçisi

Büyük Ekranlar için En İyi: Infinite Painter

Google TV için En İyi: Peacock TV: Stream TV & Movies

Arabalar için En İyi: PBS KIDS Video

2024’ün Öne Çıkan Android Oyunları

En İyi Çoklu Cihaz Oyunu: Clash of Clans

En İyi Çok Oyunculu Oyun: Squad Busters

Hemen Oyna ve Keyif Al: Eggy Party

En İyi Bağımsız Oyun: Yes, Your Grace

En İyi Hikâye: Solo Leveling: Arise

En İyi Süreklilik Gösteren Oyun: Honkai: Star Rail

Aileler İçin En İyi: Tab Time World

Play Pass için En İyi: Kingdom Rush 5: Alliance

Google Play Games on PC için En İyi: Cookie Run: Tower of Adventures

2024’ün En İyi Kitapları ve Romanları

Favori Fantastik: Dragon Rider – Taran Matharu

Favori Gerilim: All the Colors of the Dark – Chris Whitaker

Favori Romantik: House of Flame and Shadow – Sarah J. Maas

Favori Kurgu: All Fours – Miranda July

Favori Anı/Memoir: Knife – Salman Rushdie

Favori Korku: The Eyes Are the Best Part – Monika Kim

Favori Grafik Roman: Homebody – Theo Parish

Favori Rahatlatıcı Manga: Breakfast with My Two-Tailed Cat – Ai Shimizu

Favori İş Kitabı: Teams: Getting Things Done with Others – David Allen ve Edward Lamont

Favori Kişisel Gelişim: Supercommunicators – Charles Duhigg

Favori Tarihi Kurgu: James – Percival Everett

Bu yılın kazananları, kullanıcı deneyimi ve topluluk geri bildirimlerine dayalı olarak seçildi. 2024, teknoloji tutkunları için hem eğlenceli hem de yeniliklerle dolu bir yıl olarak öne çıktı.