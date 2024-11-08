YouTube Android ve iOS için yeni bir tasarım deniyor

Yayınlanma: 08.11.2024 - 08:10

Güncelleme: 08.11.2024 - 08:10

YouTube için kısa bir süre önce yeni mini oynatıcı ve ayarlar tarafında değişiklik gelmişti. YouTube için şimdi de hem Android hem de iOS uygulaması için oynatma hızı kontrollerine ince ayarlanabilir bir tasarım geliyor.

Daha önce, kullanıcıların karşısına oynatma hızı tarafında açıldığında neredeyse ekranı kaplayan bir seçenek listesi çıkıyordu. Bunlar 0,25x, 0,5x, 0,75x, Normal, 1,25x, 1,5x, 1,75x ve 2x şeklindeydi ancak yenilenecek tasarımla bu ayar uygulamanın en altında, erişimi daha kolay olacak şekilde ve çok daha küçük bir kullanıcı arayüzü olarak karşımıza çıkacak.

Yeni arayüzde alt sırada bulunan beş ön ayarlı artış şunlar: 0,25, 1,0 (Normal), 1,25, 1,5 ve 2,0.

Kullanıcılar sürükleyerek, artı işaretine ya da eksi işaretine basarak oynatma hızlarını ayarlayabilecek.

Bu yeniden oynatma hızının tasarımını kısa bir süre önce YouTube'un hem Android için hem de iOS için yayınlanan son sürümlerinde sunucu taraflı bir güncellemede fark edildi.