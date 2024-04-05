Android 15 ile gelecek Bluetooth sorunu

Android 15'te Bluetooth'u tamamen kapatmak mümkün olmayacak onun yerine duraklatma seçeneği olacak. Peki neden?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 15:07
Android 15 ile gelecek Bluetooth sorunu
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Google, Android 15 ile yenilikler getirmeye hazırlanıyorken, Bluetooth ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Buna göre Android 15 ile cihazlarda Bluetooth tamamen kapatılamayacak bunun nedeni ise Google'ın getirmeye hazırlandığı Cihazımı Bul ağı. Android telefonların kullanımını etkiyecek bu özellik, aslında iPhone'larda bulunan sisteme de benziyor.

ANDROID TELEFONLARDA BLUETOOTH TAMAMEN KAPATILMAYACAK

Apple cihazlarda uzun yıllardır yer alan Cihazımı Bul ağı, telefonların, kulaklıkların ya da diğer Bluetooth özellikli cihazların bulunmasını daha kolay hale getiriyor. Bu sistem de Android 15 ile Android cihazlara gelecek. Söz konusu sistemin ise iyi çalışması için Bluetooth'un sürekli açık olması gerekiyor.

Google'ın buna çözümü ise Bluetooth'un otomatik olarak açılacak olması. Bluetooth bu kapsamda tamamen kapatılması yerine ertesi gün tekrar açılacak şekilde durdurulabilecek. Bu aynı zamanda pil kullanımını da uzatacak çünkü Bluetooth'un sürekli açık olması pilin daha hızlı bitmesine neden oluyor. 


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