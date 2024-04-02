En güçlü Android telefon modelleri hangileri oldu?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:24

Güncelleme: 02.04.2024 - 13:24

Her ay telefonları farklı özelliklerini değerlendirerek en iyi telefonlar listesi hazırlayan AnTuTu, 2024 yılının mart ayı listesini paylaştı.

Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, 2024'ün mart ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR HANGİLERİ?

Listeye bakıldığında Çin merkezli telefonların listede fazla sayıda yer aldığı görülüyor. Listeye göre Asus ROG Phone 8 Pro en güçlü telefon oluyor, onu Oppo Find X7 takip ederken, iQOO 12, Red Magic 9 Pro ve Vivo X100 Pro takip ediyor.

Türkiye'de yer almayan modeller de listede geniş yer tutuyor.

Altıncı sırada iQOO Neo9 Pro yer alırken, onu iQOO 12 Pro, Vivo X100, Nubia Z60 Ultra ve Oppo Find X7 Ultra takip ediyor.