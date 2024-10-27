Android 16 ile yeni bir altyapı sunulabilir

Yayınlanma: 27.10.2024 - 21:29

Güncelleme: 27.10.2024 - 21:29

Google, Android 16 altyapısı için yeni planlar yapıyor. Ortaya çıktığı kadarıyla önümüzdeki yıl kullanıcıların karşısına çıkacak olan işletim sistemi, Rich Ongoing Notifications yani Zengin Devam Eden Bildirimler, adı altında API sunabilir.

Android 15'in beta 3'ünde ilk bilgileri bulunan altyapı, üçüncü parti uygulama gelişticilerin kullanıcılara gerçek zamanlı bilgiler aktarmasına olanak sağlayacak.

ANDROID 16'DA YENİ BİLDİRİM ALTYAPISI

Bu altyapı ile ekranın en üst kısmında bir bölüm açılacak ve bu bölüm üzerinden gerçek zamanlı bildirimler görülebilecek.

Satın aldığınız uçak biletinin uygulaması varsa uçağınızın ne zaman kalkacağı ve diğer bilgiler bu kısımda görülebilecek.