Android 15 hayal kırıklığı ile geldi

Google, Android 15'in kararlı sürümünü Pixel kullanıcıları için sundu. Ancak uygulamanın bu sürümü Instagram'ı bozdu.

Android 15 hayal kırıklığı ile geldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 16:40

Google, Android 15'in kararlı sürümünü Pixel cihazları için sundu. Burada sunulan özellikler arasında betada kullanıcılar tarafından sevilen pil özelliğinin yer almadığı görüldü. Şarj sınırı özelliği pil yüzdesi yüzde 80'e geldiğinde şarj edilmenin durmasını sağlıyor.

ANDROID 15 BEKLENENİ VEREMEDİ

Android 15'le hemen sunulmayan ancak iPhone'larda bulunan yararlı özelliğin aralık ayındaki güncellemeyle gelmesi bekleniyor. 

Öte yandan Instagram, Android 15 güncellemesiyle sorunlu hale geldi. Pixel kullanıcıları, Instagram hikayelerinin yüklenmediğini ve diğer hikayelere geçiş yapamadıklarını bildirmeye başladılar. Instagram'dan konuyla ilgili yakında bir güncelleme bekleniyor. 


Etiketler: #Android 15

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