iPhone'lar mı daha çok değer kaybediyor yoksa Android mi?

Yayınlanma: 11.10.2024 - 18:10

Güncelleme: 11.10.2024 - 18:10

Yeni bir telefon satın alırken çoğu kişi önceki telefonun herhangi bir arızası yoksa satmayı tercih ediyor. Eski telefonların satılırken halen değerli olması ise kullanıcıya daha fazla kazanç sağlıyor. CIRP tarafından yeni yayınlanan bir rapora göre Android telefonların mı yoksa iOS telefonların mı yani iPhone'ların mı daha az değer kaybettiği belli oldu.

Yıllardır olduğu gibi yeni raporun sonucuna göre iPhone'lar daha az değer kaybederek satılıyor.

iPHONE HALEN DAHA KAZANÇLI BİR YATIRIM ARACI

Araştırmada, kullanıcılara yeni bir telefon satın alırken eski telefonlarına ne yaptıkları soruldu. iPhone kullanıcılarının yüzde 41'i eski telefonlarını ya sattıklarını ya da takas yoluyla yeni bir telefon aldıklarını söyledi. Android telefon sahiplerinin ise yalnızca yüzde 17'si bu yolu tercih ediyor.

iPhone'ların özellikle piyasa değerini daha az kaybetmesi, iPhone'ları satarken avantaj sağlayabiliyor.

Bunun yanında ikinci el olarak satılan iPhone'ların, ikinci el olarak satılan Android'lere göre çok daha eski modellerde oldukları görüldü. Bu da iPhone'ların çok daha uzun süre kullanıldığını gösteriyor.

Bu istatistik muhtemelen iPhone sahiplerinin ortalama olarak daha pahalı telefonlarına daha fazla yatırım yapmış olmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla onları satma olasılıkları daha yüksek.



SellCell'in bu yıla ilişkin bir verisinde ise iPhone 15'ler yılın ilk üç ayında yüzde 27,4 değer kaybederken, Galaxy S23 modelinde değer kaybı yüzde 43,5 oldu.

Her ne kadar iPhone'lar Android telefonlara göre değerini daha iyi koruyor ve telefonunuzu sattığınızda yeni telefonunuza harcayabileceğinizden daha fazlasını geri kazanmış oluyorsanız da aynı zamanda iPhone'lar neredeyse hiç indirime girmiyor, dolayısıyla indirime girmiş amiral gemisi Android telefonlar almak da bu noktada kişinin tercihine kalıyor.