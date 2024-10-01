Android 16'nın yeni kod adı baklava olabilir

Yayınlanma: 01.10.2024 - 08:47

Güncelleme: 01.10.2024 - 08:47

Android 15'in kullanıcılara ulaşması beklenirken, Android 16 ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda yeni ortaya çıkan bir rapor, Android 16 işletim sisteminin kod adının baklava olabileceğine işaret ediyor.

ANDROID 16'NIN KOD ADI BAKLAVA OLABİLİR

Google, Android 1.1'den beri tatlılar ya da şekerlemeler ile kod adlarını belirliyor. Daha önce KitKat, Lollipop, Oreo ve Pie gibi isimlendirmeler ile karşımıza çıkan Android işletim sistemi yayınlanan bir raporda Türk tatlısının ismiyle buluşacak.

İddialara göre Google, Android 16 için baklava kod adını tercih edecek. Android Authority'nin aktardığına göre Android 16'nın kod adının Baklava olduğunu gösteren bazı kanıtlar var. Görüş aldıkları bir kaynağa göre, Baklava gerçekten de Android 16'nın tatlı adı olarak belirlendi. Android 16 kod adının "W" harfiyle başlayan bir tatlıya atıfta bulunması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmeyecek gibi duruyor.

Kod adlarında yapılan değişiklik, Baklava ibaresinin eklenmesi Android 16'nın yeni kod adının Baklava olacağını gösteriyor. Ancak ilerleyen günlerde daha fazla ayrıntının çıkması bekleniyor.

Google, Android 15 için Vanilla Ice Cream yani Vanilyalı Dondurma adlandırmasını tercih etmişti.

Bütün Android işletim sistemlerinin kod adları ise şu şekilde: