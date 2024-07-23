Google Android kullanıcılarına sürpriz hazırladı
Google, her Android yazılımına küçük bazı sürprizler eklemeyi ihmal etmiyor. Android 15 sürümünde ise yeni bir sürpriz bulunuyor.
Google yeni Android sürümüne mini bir oyun saklamış. Oyun farklı gezegenlere iniş yapılması üzerine kurgulanmış görünüyor. Daha önce de Android sürümlerine sürprizler ekleyen Google, Android 15'te mini oyun sunuyor.
ANDROID 15 İÇİN YENİ MİNİ OYUN
Google, yazılımlarına oyunlarda da kullanılan bir terim olan Easter egg yani sürpriz yumurta eklemeyi seviyor. Android 15 içinse Landroid ismi verilen mini bir oyun eklendi. Oyun Landroid adı verilen ekran koruyucusu ile geliyor.
Bu ekran koruyucusuna ise Ayarlar> Telefon hakkında> Android sürümü adımlarını izleyerek ulaşmak mümkün oluyor. Oyunu başlatmak içinse Android 15 logosuna dokunmak ve birkaç saniye basılı tutmak gerekiyor.
Android 15 is fun, but did you find the *new* Easter egg?— Dylan Roussel (@evowizz) July 19, 2024
After accessing Landroid, you'll find... A new Landroid screen saver ?? pic.twitter.com/okt9FZDnSG
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