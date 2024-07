Google Android kullanıcılarına sürpriz hazırladı

Google yeni Android sürümüne mini bir oyun saklamış. Oyun farklı gezegenlere iniş yapılması üzerine kurgulanmış görünüyor. Daha önce de Android sürümlerine sürprizler ekleyen Google, Android 15'te mini oyun sunuyor.

Google, yazılımlarına oyunlarda da kullanılan bir terim olan Easter egg yani sürpriz yumurta eklemeyi seviyor. Android 15 içinse Landroid ismi verilen mini bir oyun eklendi. Oyun Landroid adı verilen ekran koruyucusu ile geliyor.

Bu ekran koruyucusuna ise Ayarlar> Telefon hakkında> Android sürümü adımlarını izleyerek ulaşmak mümkün oluyor. Oyunu başlatmak içinse Android 15 logosuna dokunmak ve birkaç saniye basılı tutmak gerekiyor.

Android 15 is fun, but did you find the *new* Easter egg?



After accessing Landroid, you'll find... A new Landroid screen saver ?? pic.twitter.com/okt9FZDnSG