Google, Android 15'in kararlı sürümünü ne zaman yayınlayacak?

Söylentilere göre Google, Android 15 işletim sistemini ekim ayında piyasaya sürecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:57
Google, Android 15'in kararlı sürümünü ne zaman yayınlayacak?
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Google, Android 15'i duyurdu ve geliştirici sürümlerini de yayınlamaya başladı. Ancak kararlı sürümün ne zaman kullanıcıların karşısına çıkacağı belli değildi. Android Authority'e göre şirket, Android 15'i eylül ayında değil ekim ayında sunacak. 

HATALARDAN ARINDIRILMIŞ ANDROID 15

Google Android 15 kaynak kodunu önümüzdeki hafta duyuracak. Normalde kaynak kodunun yayınlandığı gün aynı zamanda işletim sisteminin de kullanıma sunulduğu gündür ancak Pixel geliştirme ekibinin düzenli olarak güncellemeleri ertelemesiyle bu durum değişti.

Şirket yazılımdaki hataları düzeltmeye ve sistem kararlılığını iyileştirmek istiyor. Bu yüzden işletim sisteminin son sürümünü hemen yayınlamıyor.


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