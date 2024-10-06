Android cihazların çalınmasını zorlaştıracak özellik
Google Android kullanıcıları için yeni hırsızlığa karşı koruma özelliğini sundu. Bir kullanıcının telefonu çalınırsa bilgileri güvende kalacak.
Google'ın Android tarafı için sunması planlanan yeni hırsızlık koruma özelliği kullanıcılara sunmaya başladı. Özellik, bir kişinin telefonu çalındığında kişisel bilgilerinin koruma altına alınmasını sağlıyor.
ANDROID TELEFONLAR İÇİN HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA
Anti Theft özelliği, Google'ın son beta sürümünde yer alıyor.
Android cihazlara gelen bu hırsızlığa karşı koruma özelliği, kullanıma kararlı sürümde sunulduğunda Ayarlar bölümünün içinde bulunan Hırsızlık Koruması sekmesiyle karşımıza çıkacak. Bu özelliğe Google Hizmetleri sayfasında Kişisel ve cihaz güvenliği gibi kısımlardan da erişilebileceği söyleniyor.
Özelliğin çalışma prensibi de cihazın sensörlerine dayanıyor. Telefonunuzu kullanırken birisinin cihazınızı alıp almadığını farklı sensörlerle algılayacak olan sistem, kullanıcının telefonunun çalındığını tespit ettiğinde, kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek adına ekranı otomatik olarak kitleyecek.
Hırsızlık Algılama Kilidi bu şekilde çalışacakken, Çevrimdışı Cihaz Kilidi adı verilen özellik birisinin telefonunuzu çalıp takip edilmesini önlemek amacıyla interneti kapatırsa devreye girecek. Uzaktan Kilitleme ise eğer telefonunuz çalınırsa android.com/lock adresine giderek uzaktan cihazı kilitleyebileceksiniz.
Google, Android cihazlar için bu özellikleri Android 10 ve daha üstü sürümü destekleyen cihazlar için en son güncellemesinde sunmayı planlıyor.
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