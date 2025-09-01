Cumhuriyet Gazetesi Logo
Android için Google Chrome'un tasarımı güncelleniyor

Android için Google Chrome'un tasarımı güncelleniyor

1.09.2025 22:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Android için Google Chrome'un tasarımı güncelleniyor

Android için Chrome uygulamasının tasarımı yenileniyor. Chrome, yenilenen arayüzü ile artık diğer Google uygulamalarıyla daha uyumlu hale geliyor.

Google Chrome tarayıcısının Android uygulamasını güncelliyor. Tasarımsal açıdan diğer Google uygulamalarıyla daha uyumlu hale getirilen popüler tarayıcı, modern bir tasarıma kavuşuyor. 

Tasarım değişikliği Material 3 Expressive adı verilen düzenlemelerle karşımıza çıkıyor. 

Tasarımda genel anlamda öne çıkan şey köşelerin yuvarlak bir tasarımla güncellenmesi oluyor. Adres çubuğu bu güncellemede aynı tutulurken, yükleme çubuğu güncellenmiş durumda. Buna göre sayfayı yenile ve ileri ya da geri git butonları daire içine alınarak üst tarafa taşınmış. 

Öte yandan sekme gruplarının çerçeve rengi de seçilen temaya göre güncelleniyor. Sekmeler kısmı ise daha yuvarlak bir kare içinde yer alıyor modlar arası geçişin simgesi de düzenlenmiş. 

Yeni güncelleme Pixel 10 ve Android 16 QRN2 Beta 1 kullanan kişilere geldi.

İlgili Konular: #telefon #android #Mobil

İlgili Haberler

Dil belleği dijital sözlüklerle erişilebilir hale geliyor
Dil belleği dijital sözlüklerle erişilebilir hale geliyor Sosyal medya platformlarıyla kullanımı yaygınlaşan "skibidi", "delulu" "broligarcy" ve "lewk" kelimelerinin de aralarında bulunduğu 6 binden fazla yeni sözcüğün, İngiltere merkezli Cambridge Sözlüğü'ne eklendiği duyuruldu.
Apple, iPhone 17 modellerini fiziksel SIM yuvası olmadan satabilir
Apple, iPhone 17 modellerini fiziksel SIM yuvası olmadan satabilir Yeni ortaya çıkan bir iddiaya göre Apple iPhone 17 serini pek çok ülkede fiziksel bir SIM olmadan tanıtmaya hazırlanıyor.
Ağustos ayının en güçlü Android telefon modelleri açıklandı
Ağustos ayının en güçlü Android telefon modelleri açıklandı AnTuTu tarafından ağustos ayının en güçlü Android telefon modelleri açıklandı.