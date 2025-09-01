Android için Google Chrome'un tasarımı güncelleniyor

Google Chrome tarayıcısının Android uygulamasını güncelliyor. Tasarımsal açıdan diğer Google uygulamalarıyla daha uyumlu hale getirilen popüler tarayıcı, modern bir tasarıma kavuşuyor.

Tasarım değişikliği Material 3 Expressive adı verilen düzenlemelerle karşımıza çıkıyor.

Tasarımda genel anlamda öne çıkan şey köşelerin yuvarlak bir tasarımla güncellenmesi oluyor. Adres çubuğu bu güncellemede aynı tutulurken, yükleme çubuğu güncellenmiş durumda. Buna göre sayfayı yenile ve ileri ya da geri git butonları daire içine alınarak üst tarafa taşınmış.

Öte yandan sekme gruplarının çerçeve rengi de seçilen temaya göre güncelleniyor. Sekmeler kısmı ise daha yuvarlak bir kare içinde yer alıyor modlar arası geçişin simgesi de düzenlenmiş.

Yeni güncelleme Pixel 10 ve Android 16 QRN2 Beta 1 kullanan kişilere geldi.