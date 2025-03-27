Android, iOS karşısındaki en büyük kozunu kaybediyor mu?

Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:39

Güncelleme: 27.03.2025 - 18:39

Google'ın Android ekosisteme yönelik kararı özellikle geliştirici tarafından eleştirildi. Buna göre, şirket Android'i kapalı kapılar ardında geliştirecek. iOS'a göre açık kaynak kodlu olması ve süreçlere gelişticilerin dahil olmasıyla çok hızlı büyüyen Android ekosistemi, tamamen kapalı sisteme dönmese de kısıtlamalar gelecek.

GOOGLE NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALDI?

Hatırlatmak gerekirse, mobil işletim sistemi, Android Açık Kaynak Projesi yani kısaca AOSP sisteminde geliştiriliyor. Böylelikle gelişticiler süreci yakından takip edip katkı sunabiliyor. Google'ın aldığı yeni kararla gelişticilerin ekstra kod ekleme süreci önemli ölçüde kısıtlanmış olacak.

Her ne kadar bu süreçlere katılım kısıtlanmış olsa da Google, AOSP için sürümler yayınlanmaya devam edecek. Bu da aslında açık kaynak kodlu yapının tamamen bozulmadığı anlamına geliyor. Herkesin erişebildiği AOSP için yayınlanan yeni sürümler ve diğer sürümlerde farklılık olduğu zaman, ekstra iş yükü oluyordu. Google da bu durumun önüne geçmek adına Android'i kendi dahili sisteminde geliştirecek.