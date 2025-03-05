En güçlü Android telefon hangisi oldu?

Her ay yaptığı testlerin sonuçlarını paylaşan AnTuTu, şubat ayındaki en güçlü Android telefonların hangileri olduğunu listeledi.

En güçlü Android telefon hangisi oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 23:33

Her ay yaptığı testlerin sonuçlarını paylaşan AnTuTu, şubat ayının sonuçlarını paylaştı. Buna göre şubat ayında en güçlü olan Android telefonlar Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisiene sahip olanlar oldu.

ŞUBAT AYININ EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI

Performans tarafında öne çıkan Snapdragon 8 Elite'ın hemen ardından MediaTek Dimensity 9400 işlemcisine sahip telefonlar listede yerini aldı.

Yapılan testlere göre en güçlü Android telefon, OnePlus Ace 5 Pro oldu. İkinci sırada ise vivo X200 Pro yer alıyor. Üçüncü sırada Red Magic 10 Pro+, sonrasında sırasıyla;

  • iQOO13 Snapdragon 8 Extreme Edition
  • iQOO Neo10 Pro Dimensity 9400
  • OnePlus 13 8 Extreme Edition
  • realme GT7 Pro 8 Extreme Edition
  • OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
  • Redmi K80 Pro Snapdragon 8 Extreme Edition
  • OPPO Find X8 Dimensity 9400

Etiketler: #En güçlü Android telefonlar #akıllı telefon

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