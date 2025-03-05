En güçlü Android telefon hangisi oldu?
Her ay yaptığı testlerin sonuçlarını paylaşan AnTuTu, şubat ayındaki en güçlü Android telefonların hangileri olduğunu listeledi.
Her ay yaptığı testlerin sonuçlarını paylaşan AnTuTu, şubat ayının sonuçlarını paylaştı. Buna göre şubat ayında en güçlü olan Android telefonlar Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisiene sahip olanlar oldu.
ŞUBAT AYININ EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI
Performans tarafında öne çıkan Snapdragon 8 Elite'ın hemen ardından MediaTek Dimensity 9400 işlemcisine sahip telefonlar listede yerini aldı.
Yapılan testlere göre en güçlü Android telefon, OnePlus Ace 5 Pro oldu. İkinci sırada ise vivo X200 Pro yer alıyor. Üçüncü sırada Red Magic 10 Pro+, sonrasında sırasıyla;
- iQOO13 Snapdragon 8 Extreme Edition
- iQOO Neo10 Pro Dimensity 9400
- OnePlus 13 8 Extreme Edition
- realme GT7 Pro 8 Extreme Edition
- OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
- Redmi K80 Pro Snapdragon 8 Extreme Edition
- OPPO Find X8 Dimensity 9400
Etiketler: #En güçlü Android telefonlar #akıllı telefon
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