En güçlü Android telefon hangisi oldu?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 23:33

Güncelleme: 05.03.2025 - 23:33

Her ay yaptığı testlerin sonuçlarını paylaşan AnTuTu, şubat ayının sonuçlarını paylaştı. Buna göre şubat ayında en güçlü olan Android telefonlar Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisiene sahip olanlar oldu.

ŞUBAT AYININ EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI

Performans tarafında öne çıkan Snapdragon 8 Elite'ın hemen ardından MediaTek Dimensity 9400 işlemcisine sahip telefonlar listede yerini aldı.

Yapılan testlere göre en güçlü Android telefon, OnePlus Ace 5 Pro oldu. İkinci sırada ise vivo X200 Pro yer alıyor. Üçüncü sırada Red Magic 10 Pro+, sonrasında sırasıyla;