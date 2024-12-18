Çin, Android kullanıcılarını yıllarca yazılımla takip etmiş

Yayınlanma: 18.12.2024 - 18:22

Güncelleme: 18.12.2024 - 18:22

Yeni ortaya çıkan bir habere göre Çin'de özellikle EagleMsgSpy adlı bir yazılımla vatandaşların takip edildiği ortaya çıkarıldı. Forbes'ta yer alan haberde bu casus yazılım Android cihazlara kuruluyor ve direkt kolluk kuvvetlerinin cihazlara erişmesine imkan tanıyor.

Bu casus yazılım, kişilerin Android cihazlardan sahiplerinin haberi olmadan büyük miktarda kişisel bilgi toplamasına olanak tanıyor.

BAZI KULLANICILAR YILLARCA BU YAZILIMLA İZLENMİŞ

Yasal müdahale aracı olarak kullanılan yazılım, cihazlara mobil uygulama mağazalarından 'yanlışlıkla' indirilmiyor. DarkReading'in bildirdiğine göre, tutuklama veya rutin gözaltı gibi durumlarda kişilerin cihazlarına memurlar tarafından o sırada yükleniyor. Daha sonra cihaza erişiyor ve kilidinin açılmasına imkan sağlıyor. Daha sonra ise bu cihazda kalmaya devam ediyor ve veri toplamaya da devam ediyor. Hatta söylenene göre bu yazılım mobil cihazlardan veri toplamak için 2017 yılından beri kullanılıyor.

Uygulamayı analiz eden güvenlik araştırmacılarına göre yazılım arkada çalışıyor ve kullanıcı asla casus yazılım olduğunu fark etmiyor. Bu gözetleme aracı, kolluk kuvvetlerinin, WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra SMS ve diğer mesajlar, GPS verileri ve diğer pek çok kişisel veriye ulaşmayı sağlıyor.

Polislerin bu uygulamayı daha çok Uygurlar, Tibetliler ve Tayvanlılar başta olmak üzere savunmasız topluluklara yönlendirdiği düşünülüyor.