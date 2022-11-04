Android kullanıcılarının kabusu: Silinmesi gereken uygulamalar!
Android kullanıcılarını Play Store'da bekleyen tehlikeler her geçen gün artıyor. Tespit edildiği kadarıyla telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar var.
Akıllı telefon kullanıcılarının bilgilerini ele geçiren veya gizli ücretli abonelikler yapan tehlikeli ve zararlı yazılımlar bulunuyor. Bu mobil uygulamalar App Store'da olabildiği gibi Google Play Store tarafında daha çok karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda akıllı telefon kullanıcılarının tehlikeli olarak sıralanan uygulamaları indirmişlerse hemen silmeleri uzmanlar tarafından öneriliyor.
İŞTE SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALARIN TAM LİSTESİ
Eğer telefonunuzda yüklüyse bu uygulamaları hemen kaldırmalısınız. Banka bilgilerini ele geçiren uygulamalar bunu 'gizli bir ekran görüntüsü' alarak sağlıyor.
-Codice Fiscale 2022
-File Manager Small, Lite
-Recover Audio, Images&Videos
-Zette Authentication
-My Finances Tracker
-Bluetooth Auto Connect
-Bluetooth App Sender
-Driver: Bluetooth, Wi-Fi, US
-Mobile transfer: Smart Switch
Bundan önce de belirlenen bir liste vardı. Yayımlanan bu listede 100 binin üzerinde indirmeye sahip olan da vardı.
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