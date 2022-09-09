Banka bilgilerini çalan hemen silinmesi gereken 14 uygulama
Yeni yayımlanan listeye göre tespit edilen 14 yeni Android uygulaması kişilerin banka bilgilerini ele geçiriyor.
Android cihazlar için geliştirilen milyonlarca uygualama var bazıları oldukça faydalıyken bazıları kişilerin bilgilerini ele geçirebiliyor. Bu uygulamalardan bazıları direkt telefonun içine girerek kişisel bilgileri sızdırırken, bazı uygulamalar bankacılık uygulamalarındaki bilgileri çalarak kişinin haberi olmadan varlıklarını elinden alabiliyor.
Trend Micro tarafından aktarılan yeni uygulama listesine göre söz konusu uygulamalarda DawDropper adlı bir virüs bulunuyor. Bu virüsü taşıyan uygulamalar ise banka giriş bilgilerini ele geçiriyor ve kötü amaçlar uğruna kullanılıyor.
Eğer bir Android kullanıcısıysanız ve aşağıdaki uygulamalardan en az biri bile varsa hemen silmeniz gerekiyor:
–Call Recorder APK
-Rooster VPN
-Super Cleaner – hyper & smart
-Document Scanner – PDF Creator
-Universal Saver Pro
-Eagle photo editor
-Call recorder pro+
-Extra Cleaner
-Crypto Utils
-FixCleaner
-Just In: Video Motion
-Lucky Cleaner
-Simpli Cleaner
-Unicc QR Scanner
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