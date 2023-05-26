Android kullanıcılarının verileri tehlikede: 15 dolara verileriniz çalınabilir

Son zamanlarda Android işletim sistemine sahip telefonlarda oluşan güvenlik açıkları giderek artmaya başladı. Android işletim sisteminde büyük bir güvenlik açığı da Çin’de bir üniversite tarafından keşfedildi.

Shiftdelete’nin haberine göre, üniversitede yapılan araştırma kapsamında Android cihazların parmak izi okuyucuları kırılmaya çalışıldı.

Araştırma sonucunda yayınlanan rapora göre “BrutePrint” adlı saldırı ile parmak izi okuyucular devre dışı bırakılabiliyor. Ayrıca raporda yer alan bilgilere göre insanların teknik bilgileri olmasa dahi bu hizmeti 15 dolar karşılığında internetten satın alabiliyor.