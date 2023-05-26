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Android kullanıcılarının verileri tehlikede: 15 dolara verileriniz çalınabilir

Çin’de bir üniversite tarafından yapılan araştırmaya göre Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonların parmak izi kilidini kandırmak mümkün.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:00
Android kullanıcılarının verileri tehlikede: 15 dolara verileriniz çalınabilir
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Son zamanlarda Android işletim sistemine sahip telefonlarda oluşan güvenlik açıkları giderek artmaya başladı. Android işletim sisteminde büyük bir güvenlik açığı da Çin’de bir üniversite tarafından keşfedildi.  

Shiftdelete’nin haberine göre, üniversitede yapılan araştırma kapsamında Android cihazların parmak izi okuyucuları kırılmaya çalışıldı.  

Araştırma Xiaomi Mi 11 Ultra, Vivo X60 Pro, OnePlus 7 Pro, OPPO Reno Ace, Samsung Galaxy S10+, OnePlus 5T, Huawei Mate30 Pro 5G ve Huawei P40 cihazları üzerinde yapılmış.  

Araştırma sonucunda yayınlanan rapora göre “BrutePrint” adlı saldırı ile parmak izi okuyucular devre dışı bırakılabiliyor. Ayrıca raporda yer alan bilgilere göre insanların teknik bilgileri olmasa dahi bu hizmeti 15 dolar karşılığında internetten satın alabiliyor.


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