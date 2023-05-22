Nisan ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Yayınlanma: 22.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 07:00

Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından biri olan AnTuTu, her ay olduğu gibi Nisan ayının da en güçlü Android işletim sistemine sahip telefonlarını açıkladı.

Firma, üst ve orta seviyelerdeki akıllı telefonların en güçlü olanlarını listeledi. Listede birinci sırada Asus'un ROG Phone 7 Pro modeli yer aldı. Orta seviyelerde ise en güçlü telefon iQOO Neo 7 olarak açıklandı.

Listenin devamı ise şöyle oldu:

En güçlü Android telefonlar

Asus ROG Phone 7 Pro

Red Magic 8 Pro+

Mi 13 Pro

Mi 13

iQOO 11

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

OnePlus 11

HONOR Magic5

Orta seviyede en güçlü Android telefonlar

iQOO Neo7

Mi 12T

Realme GT Neo 3

Poco X4 GT

Redmi K50i

Redmi Note 11T Pro

Realme GT Neo2

iQOO Neo6

Motorola Edge 20 Pro

Realme GT Neo3T