Nisan ayının en güçlü Android telefonları belli oldu
Akıllı telefonların performansını test eden AnTuTu platformu nisan ayının en güçlü Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlarını açıkladı.
Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından biri olan AnTuTu, her ay olduğu gibi Nisan ayının da en güçlü Android işletim sistemine sahip telefonlarını açıkladı.
Firma, üst ve orta seviyelerdeki akıllı telefonların en güçlü olanlarını listeledi. Listede birinci sırada Asus'un ROG Phone 7 Pro modeli yer aldı. Orta seviyelerde ise en güçlü telefon iQOO Neo 7 olarak açıklandı.
Listenin devamı ise şöyle oldu:
En güçlü Android telefonlar
Asus ROG Phone 7 Pro
Red Magic 8 Pro+
Mi 13 Pro
Mi 13
iQOO 11
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
OnePlus 11
HONOR Magic5
Orta seviyede en güçlü Android telefonlar
iQOO Neo7
Mi 12T
Realme GT Neo 3
Poco X4 GT
Redmi K50i
Redmi Note 11T Pro
Realme GT Neo2
iQOO Neo6
Motorola Edge 20 Pro
Realme GT Neo3T
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