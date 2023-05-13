Nokia telefonlarına Android 13 güncellemesi getirdi
Bir zamanların efsane telefon markası Nokia, 11 cihazına daha Android 13 işletim sistemi getirdi.
Finlandiya merkezli teknoloji şirketi Nokia yeni akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Bir zamanların efsane telefon markası eski zamanlara nazaran daha az tercih ediliyor.
Firma bu durumu düzeltmek için yeni çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında Nokia, 11 adet akıllı telefonuna Android 13 güncellemesi getirdi.
Nokia'nın Android 13 güncellemesi getirdiği telefonlar ise şöyle:
- Nokia X20 5G
- Nokia G50 5G
- Nokia XR20 5G
- Nokia X10 5G
- Nokia X30 5G
- Nokia G10
- Nokia G21
- Nokia G11 Plus
- Nokia G60 5G
- Nokia G20
- Nokia G11
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