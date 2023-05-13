Nokia telefonlarına Android 13 güncellemesi getirdi

Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:13

Güncelleme: 13.05.2023 - 17:13

Finlandiya merkezli teknoloji şirketi Nokia yeni akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Bir zamanların efsane telefon markası eski zamanlara nazaran daha az tercih ediliyor.

Firma bu durumu düzeltmek için yeni çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında Nokia, 11 adet akıllı telefonuna Android 13 güncellemesi getirdi.

Nokia'nın Android 13 güncellemesi getirdiği telefonlar ise şöyle: