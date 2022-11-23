Android telefonlara depremden önce bildirim gitti

Google'ın geliştirdiği deprem ölçüm ve bildirim sistemi Android telefon kullanıcılarının dün gerçekleşen depremi saniyeler öncesinde öğrenmesini sağladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 10:15
Android telefonlara depremden önce bildirim gitti
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Akıllı telefonlar artık yalnızca 'telefon' değil. Bu kapsamda Google'ın geliştirdiği ve bir süredir kullanımda olan erken uyarı sistemi Düzce'de sabaha karşı saat 04.08'de gerçekleşen depremi Android telefon kullanıcılarına bildirdi. 

Twitter üzerinden yapılan paylaşımlara bakıldığında özelliğin açık olduğu kullanıcılar deprem olmadan 5 saniye kadar önce deprem uyarısı aldı. 

DEPREM UYARISI ALANLAR TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Android telefonlara Google tarafından eklenen “deprem uyarıları” sistemi bir kez daha çalıştı ve kullanıcıları yaklaşan deprem sarsıntısına hazırlama konusunda uyardı. Erken uyarı diyoruz ancak 5 saniye bir insanın deprem olmadan önce kaçmasına yetecek bir süre değil. Yine de olayın ilk şokunu atlatmak ve depremin şiddetini daha olmadan öğrenmek ya da ev halkının yanına gitme açısından süre kazandırıyor. 

Google'ın telefonların içindeki sensörleri kullanarak en ufak hareketleri algılayabilen erken uyarı sistemini hizmete sunmuştu. Deprem erken uyarı sistemi şu an için yüzde 100 çalışmıyor yani bütün depremler öncesinde kullanıcılara bildirim gitmiyor ancak yine de dünyadaki bazı depremleri saniyeler öncesinde kullanıcılara bildirmeyi başardı.

Sistem ilk etapta Yunanistan ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde kullanıma açılırken, daha sonrasında yüksek deprem riski taşıyan Türkiye'de de açıldı. Google, telefonları sismograf haline getirmek istiyor ve Türkiye'de geçen yıl Antalya depreminde de kullanıldı. 

İşte konu hakkında Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar:

 

 

 


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