Android telefonunuzun şarjının hızlı bitmesini nasıl önlersiniz? İşte 8 Adım'da Android telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlama yöntemi!

Android kullanıcıları genel olarak şarjlarının hızlı bitmesinden yakınıyor. Birçok kullanıcı arama motorlarında bu durumun çözümünü arıyor. Peki Android telefonunuzun şarjının hızlı bitmesini nasıl önlersiniz? İşte 8 Adım'da Android telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlama yöntemi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:43
Android telefonunuzun şarjının hızlı bitmesini nasıl önlersiniz? İşte 8 Adım'da Android telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlama yöntemi!
Abone Ol google-news

Bir zamanlar, değiştirilebilir pillere sahip telefonlar popülerdi. Bu, kullanıcıların fazladan şarj edilmiş bir pil taşıyarak telefonlarını gün boyu kullanmalarını sağlıyordu. Ancak günümüzde telefon tasarımları değişti, değiştirilebilir piller terk edildi ve pil ömrü optimizasyonu önemli hale geldi.

Peki Android telefonunuzun şarjının hızlı bitmesini nasıl önlersiniz? İşte 8 Adım'da Android telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlama yöntemi!

Pil Kullanımınızı Optimize Etme:

Samsung Cihazları: Samsung telefonlar, pil kullanımını otomatik olarak optimize eden bir araçla birlikte gelir. Ayarlar'dan bu özelliği kontrol edebilirsiniz.

Pixels ve Diğer Android Cihazlar:

Diğer Android telefonlar, genellikle uygulama kullanımını optimize ederler ve Doze modunu kullanır. Bu mod, telefonunuzu kullanmadığınızda uygulamalarınızın pil gücünü korur.

Uygulamaları Uyku Moduna Alın:

Samsung cihazlarda, kullanılmayan uygulamaları "uyku" veya "derin uyku" moduna alarak arka planda çalışmalarını sınırlayabilirsiniz.

Uyarlanabilir Pil ve Uyarlanabilir Parlaklık:

Bu özellikler, telefonunuzu nasıl kullandığınıza göre uygulamaların ve ekranın güç kullanımını ayarlar.

Gereksiz Uygulamalardan Kurtulun:

Kullanmadığınız uygulamalardan kurtulun. Samsung cihazlarda uyuyan uygulamalar özelliğini kullanarak bu işlemi yönetebilirsiniz.

Güç Tüketen Uygulamaları Bulun:

Telefonunuzdaki güç tüketen uygulamaları belirleyin ve bunları düzenleyin.

Güç Kullanımını Düzenleyin:

Samsung Galaxy ve Pixel telefonlarda, uygulamaların güç kullanımını düzenleyebilirsiniz. Arka planda çalışırken pil gücünü sınırlayabilirsiniz.

Pil Tasarrufu Modlarını Kullanın:

Telefonunuzun pil tükenmeye başladığında pil tasarrufu modlarını etkinleştirin. Bu modlar arka planda çalışan uygulamaları kısıtlar.

İşler Umutsuz Hale Gelirse:

Eğer piliniz tükeniyorsa ve hemen şarj cihazına erişiminiz yoksa, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Tüm uygulamaları kapatın.
  • Bildirimleri durdurmak için Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirin.
  • Ekran zaman aşımını düşürün.
  • Ekran parlaklığını azaltın.
  • Bluetooth, konum izleme ve Wi-Fi'yi kapatın.
  • Bildirim ışığınızı kapatın.
  • Tüm uygulama seslerini ve titreşimini kapatın.
  • Telefonunuz OLED ekrana sahipse, karanlık modu kullanın.

Pil ömrünü optimize etmek, gün boyu kesintisiz kullanım için önemlidir. Bu ipuçları, telefon kullanıcılarının pil ömrünü uzatmalarına yardımcı olabilir.


Android cihazlar android telefon android android cihaz şarj android batarya

İlgili Haberler

Android'de uygulamalar nasıl güncellenir?

Android'de uygulamalar nasıl güncellenir?
Android 14'ün özellikleri neler? Android 14 nasıl kurulur? Android 14 hangi telefonlara gelecek? İşte Android 14'ü alacak ilk telefonlar

Android 14'ün özellikleri neler? Android 14 nasıl kurulur? Android 14 hangi telefonlara gelecek? İşte Android 14'ü alacak ilk telefonlar
iPhone'unuzun şarjının hızlı bitmesini nasıl önlersiniz? 7 adımda iPhone'un şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlama yöntemi!

iPhone'unuzun şarjının hızlı bitmesini nasıl önlersiniz? 7 adımda iPhone'un şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlama yöntemi!

En Çok Okunan Haberler