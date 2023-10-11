Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:43

Güncelleme: 11.10.2023 - 11:43

Bir zamanlar, değiştirilebilir pillere sahip telefonlar popülerdi. Bu, kullanıcıların fazladan şarj edilmiş bir pil taşıyarak telefonlarını gün boyu kullanmalarını sağlıyordu. Ancak günümüzde telefon tasarımları değişti, değiştirilebilir piller terk edildi ve pil ömrü optimizasyonu önemli hale geldi.

Peki Android telefonunuzun şarjının hızlı bitmesini nasıl önlersiniz? İşte 8 Adım'da Android telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlama yöntemi!

Pil Kullanımınızı Optimize Etme:

Samsung Cihazları: Samsung telefonlar, pil kullanımını otomatik olarak optimize eden bir araçla birlikte gelir. Ayarlar'dan bu özelliği kontrol edebilirsiniz.

Pixels ve Diğer Android Cihazlar:

Diğer Android telefonlar, genellikle uygulama kullanımını optimize ederler ve Doze modunu kullanır. Bu mod, telefonunuzu kullanmadığınızda uygulamalarınızın pil gücünü korur.

Uygulamaları Uyku Moduna Alın:

Samsung cihazlarda, kullanılmayan uygulamaları "uyku" veya "derin uyku" moduna alarak arka planda çalışmalarını sınırlayabilirsiniz.

Uyarlanabilir Pil ve Uyarlanabilir Parlaklık:

Bu özellikler, telefonunuzu nasıl kullandığınıza göre uygulamaların ve ekranın güç kullanımını ayarlar.

Gereksiz Uygulamalardan Kurtulun:

Kullanmadığınız uygulamalardan kurtulun. Samsung cihazlarda uyuyan uygulamalar özelliğini kullanarak bu işlemi yönetebilirsiniz.

Güç Tüketen Uygulamaları Bulun:

Telefonunuzdaki güç tüketen uygulamaları belirleyin ve bunları düzenleyin.

Güç Kullanımını Düzenleyin:

Samsung Galaxy ve Pixel telefonlarda, uygulamaların güç kullanımını düzenleyebilirsiniz. Arka planda çalışırken pil gücünü sınırlayabilirsiniz.

Pil Tasarrufu Modlarını Kullanın:

Telefonunuzun pil tükenmeye başladığında pil tasarrufu modlarını etkinleştirin. Bu modlar arka planda çalışan uygulamaları kısıtlar.

İşler Umutsuz Hale Gelirse:

Eğer piliniz tükeniyorsa ve hemen şarj cihazına erişiminiz yoksa, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Tüm uygulamaları kapatın.

Bildirimleri durdurmak için Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirin.

Ekran zaman aşımını düşürün.

Ekran parlaklığını azaltın.

Bluetooth, konum izleme ve Wi-Fi'yi kapatın.

Bildirim ışığınızı kapatın.

Tüm uygulama seslerini ve titreşimini kapatın.

Telefonunuz OLED ekrana sahipse, karanlık modu kullanın.

Pil ömrünü optimize etmek, gün boyu kesintisiz kullanım için önemlidir. Bu ipuçları, telefon kullanıcılarının pil ömrünü uzatmalarına yardımcı olabilir.