Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:19

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:19

Google, 4 Ekim tarihinde düzenlediği etkinlik sırasında Android işletim sisteminin en son sürümü olan Android 14'ü tanıttı. Android 14 ile birlikte gelen yenilikler ve bu güncellemeyi alacak ilk telefonlar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Peki Android 14'ün özellikleri neler? Android 14 nasıl kurulur? Android 14 hangi telefonlara gelecek? İşte Android 14'ü alacak ilk telefonlar

ANDROİD 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Android 14, bir dizi yenilik ve geliştirme sunuyor. Bu güncelleme, daha büyük yazı tipleri ve daha akıllı ölçeklendirme gibi özelliklerle öne çıkıyor. Android 14 ile yazı tipleri yüzde 200'e kadar ölçeklendirilebilecek, bu da görme sorunları yaşayan kullanıcılar için metinleri daha okunabilir hale getirecek.

Geliştirilmiş paylaşım seçenekleri de Android 14'ün getirdiği özellikler arasında yer alıyor. Sistem, potansiyel paylaşım hedeflerine daha kolay erişim sağlamak için uygulama verilerini artıracak.

Android 14 ayrıca uygulama klonlama özelliği sunacak. Bu özellik sayesinde aynı uygulama üzerinde iki farklı hesap kullanmak mümkün olacak.

Güç tüketimini azaltma ve pil ömrünü uzatma amacıyla Android 14, arka plan görevleri, yüklemeler ve indirmelerle ilgili ayarlamalar içeriyor. Ayrıca bildirimler için yeni bir yanıp sönen özellik de sunulacak.

Google, Android 14 ile birlikte sağlık ve fitness verilerini cihazda depolayan Health Connect adlı yeni bir özellik tanıtıyor. Bu özellik, kullanıcılara sağlık verilerini daha iyi yönetme imkanı sunacak.

Android 14 ayrıca özelleştirilmiş geçiş anahtarı desteği, geliştirilmiş kamera uzantısı desteği, 10 bit HDR görüntü desteği gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca Android 14 ile kullanıcıların fotoğraf ve video erişimini kısıtlamalarına olanak tanıyan bir özellik de sunuluyor.

ANDROİD 14'Ü İLK ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

Google Pixel 4A

Google Pixel 5, Pixel 5A

Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6A

Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7A

Google Pixel 8, Pixel 8 Pro

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Android 14, Google Pixel telefonlara ilk olarak sunulacak. Diğer üreticilerin bu güncellemeyi ne zaman alacağı ise ilerleyen dönemlerde belli olacak.