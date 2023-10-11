iPhone'unuzun şarjının hızlı bitmesini nasıl önlersiniz? 7 adımda iPhone'un şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlama yöntemi!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:13

Güncelleme: 11.10.2023 - 11:14

iPhone kullanıcılarının ortak sorunlarının başında şarjın hızlı bitmesi geliyor. Birçok kullanıcı iPhone'larının şarjının nasıl uzun süre dayanacağını merak ediyor.

Peki iPhone'unuzun şarjının hızlı bitmesini nasıl önlersiniz? İşte 7 Adım'da iPhone'un şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlama yöntemi!

iPHONE'UN ŞARJININ HIZLI BİTMESİNİ NASIL ÖNLERSİNİZ?

iPhone'unuzun pil ömrünü belirleyen önemli faktörlerden biri kullanılan uygulamalardır. Hangi uygulamaların pilinizi ne kadar hızlı tükettiğini görmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar > Pil bölümüne gidin.

Hangi uygulamaların pil gücünü en çok kullandığını görmek için aşağı kaydırın.

Bu liste, hangi uygulamaların pilinizi en çok tükettiğini size gösterecektir. Bu uygulamaları daha az kullanarak pil ömrünü uzatabilirsiniz.

2. Ekran Parlaklığını Azaltın

Ekran parlaklığı, pil ömrünü uzatmada büyük bir rol oynar. Parlaklığı azaltmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Kontrol Merkezi'ne giderek parlaklığı azaltabilirsiniz.

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık bölümündeki kaydırıcıyı kullanarak parlaklığı azaltabilirsiniz.

Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayan Gerçek Ton'u kullanabilirsiniz.

3. Hücresel Sinyal ve Bluetooth Kontrolü

Hücresel sinyal kalitesi, pil ömrünü etkileyebilir. Zayıf bir sinyal alan yerlerde telefonunuzu uçak moduna almak, pil tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca, Bluetooth bağlantıları da pil tüketebilir. Pil tasarrufu için gereksiz Bluetooth bağlantılarını kesmeyi düşünebilirsiniz.

4. Arka Planda Çalışan Uygulamaları Sınırlayın

Arka planda çalışan uygulamalar, pilinizi tüketebilir. Arka planda çalışmasına izin verdiğiniz uygulamaları sınırlayabilirsiniz. Ayarlar > Genel > Arka Plan Uygulama Yenileme bölümünden bu ayarları kontrol edebilirsiniz.

5. Bildirimleri Sınırlandırın

Bildirimler, ekranınızı aydınlatarak pil tüketebilir. Fazla bildirim alan uygulamaları sınırlayarak pil ömrünüzü artırabilirsiniz.

6. Siri'yi Durdurun

Siri'nin sürekli dinleme özelliğini kapatmak, pil ömrünü artırabilir. Bu özelliği kapatmak için Ayarlar > Siri ve Arama bölümüne gidin ve "Hey Siri" dinleme seçeneğini devre dışı bırakın.

7. Düşük Güç Modu'nu Kullanın

Pil seviyesi yüzde 20 ve yüzde 10'a ulaştığında Düşük Güç Modu otomatik olarak etkinleştirilir. Ancak, pil ömrünü daha fazla uzatmak isterseniz, bu modu manuel olarak etkinleştirebilirsiniz. Düşük Güç Modu, ekran parlaklığını azaltır, sistem animasyonlarını sınırlar ve pil tasarrufu sağlar.

Pil ömrünü uzatmak için bu ipuçlarını kullanarak iPhone'unuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.