Anlık çevirileri de yapabilen akıllı gözlük tanıtıldı

Akıllı gözlük pazarında dikkat çeken isimlerden biri olan Huawei, yeni modelini tanıttı. Optik gözlük şeklinde tasarlanan gözlük, anlık çeviri yapabiliyor.

Anlık çevirileri de yapabilen akıllı gözlük tanıtıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 22:37

Yapay zeka özelliklerine sahip olan Huawei Smart Glasses 2 tanıtıldı. Şu anda resmi olarak Çin'de satışa çıkan akıllı cihaz, yuvarlak çerçeve ile geliyor.

Huawei Smart Glasses 2, sesli komut verildiğinde aktif olan anlık çeviri özelliğine sahip. Bu sayede hızlı çeviri desteği sunuyor. Şu anda hangi dilleri desteklediği ise açıklanmadı.

HUWEI SMART GLASSES 2'NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Cihazda, Cervical Health 2.0 bulunuyor. Bu sayede kullanıcıya sağlık odaklı bilimsel verilere dayalı bilgiler sunabiliyor.

Gözlük, 9 saate kadar konuşma sağlıyorken, 11 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Cihaz yaklaşık 1 saatte tam şarj oluyor.

Akıllı gözlüğün fiyatı 313 dolar olarak açıklandı.


Etiketler: #Huawei #Huawei Smart Glasses 2

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