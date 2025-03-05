Huawei, yeni yapay zeka çözümlerini tanıttı

Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:33

Güncelleme: 05.03.2025 - 17:33

Huawei, MWC 2025 kapsamında küresel operatörler, sektör ortakları ve düşünce liderlerini bir araya getirerek, 5G ve yapay zekanın birbirini nasıl destekleyebileceğini ve bu sayede yeni büyüme fırsatlarının nasıl ortaya çıkabileceğini ele aldı.

Şirket, bu doğrultuda AI-to-X, AI-Centric Network ve AI destekli operasyon ve bakım (O&M) çözümlerini tanıttı.

Huawei'nin "Accelerating the Intelligent World (Akıllı Dünyayı Hızlandırmak)" temasıyla yer aldığı etkinlikte, bireyler, evler ve işletmeler için geliştirdiği dijital altyapı ve servis çözümlerinin yanı sıra müşteri ve iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği hikayeler sergilendi.

Şirketin sunduğu çözümler arasında AI-to-X (Tüketicilere, İşletmelere ve Ev Kullanıcılarına Yönelik Yapay Zeka Destekli Çözümler) yer alıyor.

Çözümler, operatörlerin yapay zeka tabanlı hizmetlerle iş modellerini dönüştürmesine ve yeni büyüme alanları oluşturmasına olanak tanıyor. AI-Centric Network çözümü, yeni yapay zeka uygulamalarının gereksinimlerini karşılayan ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sunan bir ağ altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Şirketin yapay zeka destekli O&M çözümleri ise operatörlerin tamamen otonom ağlara (L4 AN) geçiş yaparak ağ operasyonlarını daha verimli ve akıllı hale getirmesini sağlıyor.

Geçen yıl itibarıyla dünya genelinde 2,1 milyardan fazla 5G kullanıcısı bulunuyor ve bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Şirket, mobil internetten mobil yapay zeka dönemine geçiş sürecinde operatörlerle işbirliği yaparak, 5G-Advanced (5G-A) ağlarının gelişimini hızlandırıyor.

2024 yılı boyunca, şirket, birçok operatörle birlikte, 5G-A teknolojisini ticari olarak kullanmaya başladı ve 200'den fazla şehirde 5G-A teknolojisiyle, tüketicilere canlı yayın, oyun ve iş seyahati gibi alanlarda optimize edilmiş deneyimler sundu.

"Huawei, AI-Centric Network çözümünü duyurdu"

Çin, Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik’teki operatörlerle birlikte, şirket, yeni deneyim odaklı gelir modelleri geliştirmek, kullanım senaryolarını belirlemek, yeni hizmetler tasarlamak ve kullanıcı tabanını genişletmek için çalışmalar yürütüyor. Yaklaşım, hem kullanıcı deneyimini geliştiriyor hem de operatörlerin gelirlerini artırıyor.

Şirket, operatörlerin ağ altyapısını yükseltmek, 5G-A, bulut ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin gerektirdiği bant genişliği, gecikme süresi, kapsama alanı ve operasyon yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiği, AI-Centric Network çözümünü duyurdu.

Çözüm, telekom operatörlerinin geleneksel bağlantı sağlayıcılarından dijital hizmet sağlayıcılarına dönüşmesini hızlandıracak. Şirket, bu süreçte operatörlerin teknoloji dönüşümünü yönlendirmek için üç katmanlı bir teknoloji mimarisi sunarak, telekomünikasyon şirketlerine destek oluyor.

Huawei Enterprise İş Grubu, MWC 2025'te, farklı sektörlerin yapay zekayı iş süreçlerine nasıl entegre edebileceğini gösteren endüstriyel yapay zeka referans mimarisini tanıttı.

Şirket, etkinlik boyunca 83 farklı sektör için 10 yeni çözümünü tanıtarak, iş ortaklarıyla birlikte akıllı dönüşümü hızlandırmaya yönelik yeni projeler sundu.

Huawei Tüketici Elektroniği Birimi, MWC 2025'te yüksek segment, yenilikçi ve tasarım odaklı ürünlerini tanıttı.

Şirket, etkinlikte katlanabilir telefonlar, fitness ve sağlık çözümleri, fotoğrafçılık ve yaratıcı teknoloji alanlarındaki yenilikleri ziyaretçilerle paylaştı.

İnsan odaklı teknolojiler geliştirme vizyonu doğrultusunda, şirket, bu yıl akıllı kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı, tüm senaryolara uygun akıllı çözümler sunmayı hedefliyor.