Huawei, yeni kablosuz kulaklığını tanıttı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 16:58

Güncelleme: 04.03.2025 - 16:58

MWC 2025'te sergilenen FreeArc, çevresel ses farkındalığını koruyarak güvenli bir müzik deneyimi sunarken, konfor ve gelişmiş ses performansıyla sporcular ve aktif kullanıcılar için yeni bir dönem başlatıyor.

Kullanıcıları etraflarındaki sesleri duymaya devam ederken bir yandan müzik dinleyebildikleri veya telefonda konuşabildikleri için, kulaklığın özellikle bisiklet, motosiklet ve scooter sürücüleriyle çevresel farkındalığın yüksek olması gereken metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında kullanışlı olacağı belirtiliyor.

HUAWEI FREEARC'IN ÖZELLİKLERİ

Huawei FreeArc kulaklıklar, kulağı tam kapatmayıp çevresel sesleri de işleyerek kullanıcıya vermesine rağmen dışarı ses iletmeyerek mahremiyeti de sağlıyor, çevredeki diğer kişileri rahatsız etmeden kullanıcısının video seyretmesine veya telefon konuşması yapmasına izin veriyor.

Kulaklık, 8,3 gramlık ağırlığıyla kullanım kolaylığı sunuyor. S şekilli kulak kancası ve hafıza alaşımlı gövdesi de en yoğun antrenmanlarda dahi kulaklığın sabit kalmasını sağlıyor. IP57 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olan cihaz, her ortamda kesintisiz müzik deneyimi sunuyor.

Kulaklık, 17x12 milimetre yüksek hassasiyetli sürücüsü ile her nota detayını kristal netliğinde aktarmak üzere geliştirilirken, Dinamik Bas Algoritması (DBA) ve Adaptif Eşit-Gürültü Algoritması sayesinde her ses seviyesinde dengeli bir müzik deneyimi sunuyor. Cihazdaki Ters Ses Dalgası Sistemi, ses sızıntısını minimuma indirerek daha derin ve net bir ses sağlıyor.

Ayrıca, Huawei'nin AI Kristal Netliğinde Görüşme Teknolojisi (AI Crystal-Clear Calling) ile geliştirilen FreeArc, çift mikrofon dizilimi sayesinde dış ortam seslerini filtreleyerek sesi en net haliyle karşı tarafa iletiyor.

Uzun pil ömrü ve hızlı şarj özellikleriyle kulaklık, 7 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı verirken, şarj kutusuyla bu süre 28 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca, 10 dakikalık hızlı şarjla 3 saatlik ek kullanım sağlayan ürün, hareket halindeki kullanıcılara büyük bir kolaylık sunuyor.

Tüm Android, iOS ve Windows işletim sistemli cihazlarla da uyumlu olan kulaklık ön siparişe açıldı.