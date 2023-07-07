Anne yunuslar yavrularıyla "bebek dili"yle anlaşıyor
Yunusların, yavrularıyla iletişim kurarken ıslıklarının tonunu ve aralığını artırarak "bebek dilinden" yararlandıkları tespit edildi.
İskoçya, Danimarka ve ABD'den bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırmada şişe burunlu yunus türüne mensup dişilerin yavrularıyla iletişim kurarken ıslıklarının tonunu ve aralığını artırarak "bebek dilinden" yararlandıkları tespit edildi.
Araştırmada, ABD'nin Florida eyaletindeki Sarasota Koyu'nda bulunan 19 yunusun yavrularına seslenirken farklı tonlarda çıkardıkları ıslıkları içeren kayıtlar incelendi.
ÖĞRETMEK İÇİN Mİ KULLANDIKLARI BİLİNMİYOR
Yetişkin yunusların kendilerini diğer yunuslara tanıtırken "ayırt edici ıslık" kullandıkları belirlenen araştırmada, anne yunusların ise ıslıklarının tonunu değiştirerek yavrularına "bebek diliyle" seslendikleri tespit edildi.
Öte yandan anne yunusların "bebek dilini", yavrularına "yetişkin dilini" öğretmek için kullanıp kullanmadıkları henüz bilinmiyor.
Araştırma, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" adlı dergide yayımlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu nasıl bir aldatmaca!'
- Mahkemeden tazminat kararı!
- 'Az önce tacize mi uğradım?'
- Mehmet Şimşek'ten acı reçete
- AKP zam oldu yağıyor!
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- Ölü balinanın bağırsağından bir servet çıktı!
- Gram altın zirveyi yeniledi!
- İspanyol devi, Arda Güler'i resmen açıkladı
- Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den açıklama