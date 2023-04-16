Antarktika’da yenilenebilir enerjiye geçilecek

Yayınlanma: 16.04.2023 - 18:17

Güncelleme: 16.04.2023 - 18:18

Son dönemlerde yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar türbinlerine yatırımlar artmaya başladı.

Wood Mackenzie isimli yenilenebilir enerji kaynakları analiz şirketi son yayınladığı raporda rüzgar enerjisinden elde edilen enerjinin 2023’ün sonuna kadar 1 TW’yi aşacağını açıkladı.

Şimdi ise bir rüzgar türbini atılımı ABD ve Yeni Zelanda’dan geldi. Dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticisi EWT, Yeni Zelanda ve ABD ile yeni bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Antarktika’da bulunan Ross Adası’nın enerji üretimi artırılacak.

EWT tarafından üç adet DW54X-1MW isimli türbin tedarik edilecek. Bu türbinlerin her biri 54 metre rotor çapına ve 40 metre göbek yüksekliğine sahip.

"ENERJİYİ TEK BAŞINA ÜRETECEK"

2028 yılında tamamlanması beklenen proje hakkında Sarah Williamson, “Yeni türbinlerin bir tanesi eskiden bulunan üç türbinin ürettiği enerjiyi tek başına üretecek. Aynı zamanda daha büyük bir depolama sistemi sayesinde Scott Base’in yıllık elektrik talebinin yüzde 90’ından fazlasını karşılayabilecek” dedi.

SCOTT BASE NEDİR?

Antarktika kıtası Dünya’da bulunan bağımsız bir bölgedir. Bu bölge hiçbir ülkeye ait değildir. Buraya her ülkeden temsilci gelebilir. Ancak kıtada sadece bilimsel çalışmalar yapılabilir. Scott Base’de Yeni Zelanda’nın Antarktika’da bilimsel faaliyetlerini sürdürdüğü üsttür.