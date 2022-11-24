Çin'de dünyanın en yüksek kapasiteli rüzgar türbini üretildi

Dünyanın birim başına en yüksek kapasiteye sahip açık deniz rüzgar türbini, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletindeki üretim hattından çıktı.

Xinhua
24 Kasım 2022 Perşembe, 18:16
Çin'de dünyanın en yüksek kapasiteli rüzgar türbini üretildi
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Çin merkezli Üç Boğaz Şirketi'ne göre 16 megavatlık rüzgar türbini, 50 katlı bir binanın yüksekliğine eşit olan 146 metrelik bir dişli merkez donanımına, 252 metrelik dünyanın en uzun türbin çarkı çapına ve megavat başına en hafif ağırlığa sahip.

Ekipmanın, üst düzey rüzgar türbini üretiminde çığır açıcı özellikte olduğu kaydedildi.


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