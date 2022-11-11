Yunanistan enerji krizi sonrası yenilenebilir enerjiye yöneldi

11 Kasım 2022 Cuma, 15:12

Yunanistan Enerji ve Çevre Bakanı Kostas Skrekas Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin 2030'a kadar yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin yüzde 80'e ulaşmasını hedeflediğini söyledi.

Nisan ayında ortaya çıkmaya başlayan enerji kriziyle birlikte revize edilen mevcut Ulusal Enerji ve İklim Planı'nda hedef yüzde 65 olarak belirlenmişti.

Bakan, Atina'nın yenilenebilir enerji kaynaklarına, biyometan ve yeşil hidrojen üretimine geçişe odaklanmayı sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Yunan Bakan, doğalgazın dekarbonizasyona kadar bir geçiş yakıtı olması nedeniyle Yunanistan'ın 2028'de ilk kez doğalgaz çıkarmak umuduyla hidrokarbon araştırmalarını hızlandırdığını söyledi.

Skrekas, "Önemli rezervler bulma umutları olduğuna inanıyoruz" diye ekledi. Bakan ayrıca Yunanistan'ın kısa süre içinde yeşil hidrojen üretimi için pilot programlar başlatmayı planladığını söyledi.