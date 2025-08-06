Anthropic, Claude Opus 4.1'i duyurdu

Yapay zeka alanında kendini kanıtlamış isimlerden olan Anthropic, yeni tanıttığı Claude Opus'u güncelliyor. Opus 4.1 olarak güncellenen model söylenene göre daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkıyor.

CLAUDE OPUS 4.1 HANGİ YETENEKLERE SAHİP?

Şirketin şimdiye kadar ki en güçlü modelleri olarak tanıtılan Opus 4 modellerine yeni eklendi. Aktarıldığı kadarıyla Claude Opus 4.1 önceki modele kıyasla ajan görevlerinde kodlama ve akıl yürütme de dahil olmak üzere daha gelişmiş bir performans sunuyor.

Claude Opus 4.1, Claude Opus 4'e göre yazılım tarafında daha yüksek bir doğruluk sağlıyor. Lise matematiğinde ise Opus 4.1'in başarısı yüzde 78 iken, Opus 4 yüzde 75,5 oranında başarı gösteriyor.

Opus 4.1 aynı zamanda ayrıntılı izleme, derinlemesine araştırma ve veri analizi gibi yeteneklerde daha başarılı olarak görülüyor.