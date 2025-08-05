Google, Apple ile bu sefer yapay zeka konusunda alay etti

Apple Intelligence tanıtıldığı günden bu yana cihazlara gelmesi için bekleniyor ancak bu bekleme uzadıkça uzuyor. Yeni iOS 26 güncellemesiyle daha fazla yapay zeka özelliği kazanması beklenen iPhone başta olmak üzere diğer Apple cihazları için gün sayılırken, Google, Apple'ın yapay zeka konusunda yaşadığı sorunlarla dalga geçti.

APPLE YAPAY ZEKA KONUSUNDA GERİDEN GELİYOR

Google, yeni yayınladığı kısa bir Pixel reklamında Apple'ın Intelligence servisinin 1 yıl geçmesine rağmen halen vaat ettiği özellikleri sunamamasına gönderme yaptı.

Hatırlatmak gerekirse Apple Intelligence ilk tanıtıldığında iPhone 16'lara gelecekti ve iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde de desteklenecekti. Ancak 1 yılın üzerinde bir zaman geçmişken özellikler halen tam anlamıyla sunulmadı. Apple, Intelligence'ı geçen yıl 'çok yakında' diye pazarlamış ve iPhone 16 serisini bunun üzerine kurmuştu.

Google da bu çok yakında pazarlamasına gönderme yaparak, “Yaklaşmakta olan bir özellik yüzünden yeni bir telefon aldıysanız ama bu özellik tam bir yıldır 'yakında gelecek' diye bekletiliyorsa, ya ‘yakında gelecek’ tanımınızı değiştirebilirsiniz ya da sadece telefonunuzu değiştirirsiniz” diyerek kendi Pixel 10 modelinin reklamını yaptı.

İşte Google'ın Pixel 10 reklamı: